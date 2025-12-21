Familjebehandlare till Öppenvården
2025-12-21
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!

Arbetsuppgifter
Nu söker vi en familjebehandlare till vårt härliga team på Öppenvården!
Öppenvården består av 3 familjebehandlare, 1 behandlare inriktad mot missbruk- och beroende samt 1 behandlare inriktad mot familjebehandling och behandlare mot missbruk och beroende. Tillsammans genomför vi förändrings- och behandlingsarbete med vuxna, barn, ungdomar och deras familjer på uppdrag av myndighetsutövaren. Inom enheten arbetar vi intensivt med utveckling, nytänkande och med stort klientfokus. Vi arbetar som ett team och kan arbeta över gränserna, där samarbete och flexibilitet är viktig i vår grupp.
Som familjebehandlare arbetar du med stöd- och behandlingsarbete för barn och ungdomar i åldern 0 - 17 år och deras familjer. Huvudsakligen utgår arbetet från de uppdrag du får av myndighetsutövaren. Uppdraget som familjebehandlare innebär olika former av förändringsarbete i eller runt familjer med barn och ungdomar. Vi ska finnas tillgängliga för att hjälpa till i svåra situationer där det behövs stöd och vägledning för att hitta lösningar. Inom ramen för arbetsuppgifterna ingår exempelvis familjearbete, barn- och ungdomsbehandling, föräldrastödjande samtal, familjepedagogiskt basarbete, kvalificerat umgängesstöd och observationer etc.
I uppdraget ingår löpande dokumentation i verksamhetssystemet och innehållet i behandlingsarbetet skräddarsys utifrån de individuella behoven. Arbetet utförs både självständigt och tillsammans med andra behandlare och är förlagt till främst dagtid, men kvällsarbete och arbete vid veckoslut kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har behandlingspedagogisk- eller socialpedagogisk examen, eller annan för tjänsten adekvat utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av arbetet som familjebehandlare och utbildning inom områden/metoder som rör familjer/barn eller erfarenhet av behandlingsarbete inom missbruk och/eller beroendeproblematik gällande vuxna och ungdomar. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta med enskilda klienter och behandlingsgrupper med grunden i någon/några av metoderna som ingår i Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete. Du har även grundläggande kunskaper om anhörigstödjande åtgärder för att kunna anordna de anhörigstödsaktiviteter som efterfrågas.
Du har god dokumentationsförmåga och datorvana samt tar ansvar för dina uppgifter. Du är strukturerad och driver ditt arbete självständigt samt har du empatisk förmåga och kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du samarbetar bra med andra både internt och extern. Du lyssnar, kommunicerar och löser samarbetssvårigheter eller konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är stabil, trygg och har självinsikt. Du har en positiv framtoning och är bra på att entusiasmera och motivera andra. I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav, då resor förekommer i tjänsten.
Låter tjänsten som något för dig?
Vi ser fram emot din ansökan!
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Malung-Sälens kommun
Arbetsplats
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun

Kontakt
Enhetschef IFO
Annelie Biller annelie.biller@malung-salen.se 0280-18324
