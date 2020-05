Familjebehandlare till ny sektion för hemmabaserad familjebehand - Malmö kommun - Administratörsjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Malmö kommun

Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö2020-05-29Ref: 20201299 ArbetsuppgifterTa chansen att vara med när Malmö stad satsar ytterligare på familjebehandling i egen regi!Vi söker dig som vill vara med och aktivt delta i uppstarten och utvecklingsprocessen av hemmabaserad familjebehandling. Det huvudsakliga uppdraget handlar om att utveckla en behandlingsmodell för familjer med barn i ålder 0-12 år med psykosocial problematik som påverkar samspel och anknytning mellan barn och föräldrar. Arbetet kommer till största del att ske i hemmet eller i barnets närmiljö och tillsammans med andra för familjen viktiga aktörer. Genom samtalsbehandling kombinerat med praktiskt stöd ska familjebehandlaren skapa en bra och positiv relation mellan föräldrar och barn.Utifrån de aktuella familjernas behov arbetar vi flexibelt och intensivt med ett helperspektiv. Genom att arbetet sker i hemmet blir barnen sedda och mer delaktiga. Det krävs stor följsamhet efter familjens behov, både avseende tider och tillgänglighet, och detta innebär således även arbete utanför kontorstid.2020-05-29Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av familjebehandling, gärna med fokus på familjer med barn i åldern 0-12 år. Du har erfarenhet av arbete med familjer med svår psykosocial problematik och är van vid att arbeta i nära samarbete med andra aktörer. Vi vill även att du har erfarenhet av dokumentations- och uppföljningsarbete. Om du har fortbildning i relevanta metoder inom området barn och familj är detta meriterande.För att trivas i tjänsten som familjebehandlare krävs att du är flexibel, såväl vad gäller arbetets innehåll som arbetstider. Arbetet ställer krav på att du är lyhörd för behov och önskemål hos de familjer du arbetar med, samt att du snabbt kan ställa om och anpassa dig efter omgivning och situation. Vi ser även att du som person är initiativtagande, självgående och van vid att planera, prioritera och driva ditt arbete vidare självständigt. Du är trygg i din arbetsroll och har förmågan att behålla fokus och agera även i svåra situationer.Du har god kunskap i svenska i tal och skrift och kan du några andra språk är det meriterande. Du har även goda datorkunskaper. B-körkort är meriterande.Om arbetsplatsenI Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.Verksamhetsområde Individ och familj är indelad i två avdelningar med olika uppdrag och fokusområden. Dessa områden är Insats och Utredning. Inom Insats startar vi nu en ny sektion som kommer att båstå av en sektionschef samt fyra familjebehandlare. Den nya verksamheten kommer inledningsvis att bedrivas som ett projekt med en projekttid på 2 år, med start under hösten 2020. Verksamheten kommer under denna tid att följas upp och utvärderas med en förhoppning om att efter projekttiden bli permanent (oavsett är tjänsterna vi nu ska tillsätta tillsvidareanställningar som familjebehandlare i Malmö stad).Hos oss erbjuds du introduktion, intern och extern handledning, metodutveckling, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling.Information om tjänstenAnställningsform:TillsvidareOmfattning: HeltidAntal tjänster: 4Tillträde: Hösten 2020Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Vid anställningsintervju vill vi att du visar examensbevis från socionomutbildning eller likvärdig utbildning samt tar med kontaktuppgifter till två referenspersoner. Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna registerutdrag ur belastningsregister samt uppvisa giltig ID-handling (nationellt id-kort alternativt pass).Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.Om du har sökt tjänster i Malmö stad tidigare så märker du kanske att du söker till denna tjänst på ett nytt sätt. Vi byter rekryteringssystem för att det ska vara enklare för dig att söka våra tjänster. Om du vill återanvända en ansökan du gjort för en tidigare tjänst hos oss kan du logga in på ditt konto i Visma Recruit och ladda ner ditt tidigare CV och personliga brev.Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-06-14Malmö kommun5244146