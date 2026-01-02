Familjebehandlare till MST-Nord
2026-01-02
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Välkommen till Järva och till Öppenvård barn och unga 3.
Vi är en enhet inom område Öppenvård barn och unga som satsar på spännande utvecklingsarbete och för att göra ett förändringsarbete som gör skillnad för våra barn och familjer.
Hos oss på Öppenvård barn och unga får du arbeta i en trivsam och utvecklingsinriktad öppenvård som erbjuder hög kvalitet av insatser till barn, unga och deras familjer. Brukares delaktighet, barns delaktighet och att vi ständigt utvecklar och förbättrar vårt arbete är viktigt för oss.
På vår enhet starter vi nu upp ännu ett MST-team, MST-Nord. Denna gång för att kunna erbjuda samtliga av stadens stadsdelar och invånare denna evidensbaserade insats som lyfts i Socialstyrelsens kunskapsstöd. Även kopplat till nya socialtjänstens omställnings mål lyfts att socialtjänst ska vara kunskapsbaserad och bedriva verksamhet i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. MST är en insats som väl stämmer in på denna beskrivning!
Vårt nya MST team ska arbeta mot stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen och Norra Innerstaden. Teamets fasta arbetsplats och anställning finns dock i Järva, Kista.
Multisystemisk terapi är en evidensbaserad familjebehandlings insats insats där arbetsmetoden är riktad mot att bryta normbrytande beteenden hos en ungdom genom att arbeta för förändring i de system som omger ungdomen. Det grundläggande arbetet sker i familjesystemet. Mer information om metoden finns på www.mstsverige.se.
Teamet består av fyra familjebehandlartjänster samt en gruppledare. Vi söker nu tre nya medarbetare då gruppledare och en behandlare redan är på plats.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig möjlighet att vara med vid uppstart av ett nytt team som arbetar mot de stadsdelar som ännu inte haft förmånen att erbjuda sina invånare denna insats. Du får arbeta med en av de evidensbaserade metoder som lyfts i Socialstyrelsens kunskapsstöd. Målgruppen är intressant och du får stor möjlighet att göra skillnad. Arbetet är självständigt, flexibelt och utmanande, och metoden, kollegorna i teamet och gruppledaren innebär ett viktigt stöd för dig som behandlare. Du/ni får också möjlighet att få stöd via mentorskap via det redan existerande MST-teamet.
Teamet har metod handledning varje vecka, samt individuellt stöd vid behov.
Som ny i metoden erbjuds du en grundutbildning i MST. Teamet har även kvartalsvisa boosters, vidareutbildning i metoden.
Som anställd i detta team har du SL-kort i tjänst som en löneförmån samt friskvårdsbidrag.
På våra öppenvårdsenheter, Barn och Unga 1, 2 och 3, har vi flera olika team, med olika målgrupper och arbetssätt. Möjlighet till kollegialt lärande och inspiration är därför stor.
Din roll
Som familjebehandlare i ett MST-team arbetar du med mål som kan handla om kriminalitet, riskbruk, hög skolfrånvaro, aggressioner och andra normbrytande beteenden hos den unga. Ditt arbete är att tillsammans med familjen, den unga själv, privat och professionellt nätverk kring familjen minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer.
Behandlaren jobbar både intensivt och flexibelt med ett fåtal familjer åt gången. Arbetet är hemma baserat vilket betyder att de flesta träffar sker i familjernas hem.
I tjänsten ingår att ha schemalagd beredskap via telefon. Detta ersätts enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete med barn, unga och föräldrar.
Det är meriterande om du har:
KBT utbildning
Erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet.
Goda kunskaper i engelska både i tal och skrift då en del av handledning och utbildning kan ske på engelska.
B-körkort, då en del av resorna eventuellt kan göras via bil.
Vi söker dig som är strukturerad har en stor förmåga att driva ett förändringsarbete mot mål. Du behöver också vara engagerad, och bra på att skapa relationer till familjer och samarbetspartners. Du är även flexibel samt har en stor problemlösande analytisk förmåga.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
