Familjebehandlare till Kungsholmen
Välkommen till oss
Här får du möjlighet att stötta familjer på Kungsholmen som är i behov av familjebehandling och individuellt föräldraskapsstöd.
Vår enhet arbetar utifrån ett systemorienterat- och nätverksinriktat förhållningssätt där arbetssätt och metoder, om möjligt, ska utgå från evidensbaserade metoder och praktik.
Föräldramottagningen ingår i området förebyggande och främjande, som är en del av socialtjänsten inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning. I området ingår även fältassistenter, familjebehandlare, skolsocionomer, socialsekreterare på mottagningsgrupp, två gruppledare och en områdeschef.
Vi erbjuder
Som familjebehandlare får du ett utvecklande och stimulerande arbete på en stabil arbetsplats med engagerade och erfarna kollegor. Du kommer att ha regelbundet kvalificerad handledning och kortare och längre vidareutbildningar erbjuds utifrån verksamhetens behov. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, möjlighet att semesterväxla och sommararbetstid.
Din roll
I din roll kommer du att arbeta med insatser utan behovsprövning, familjebehandling, individuellt föräldraskapsstöd och individuella stödsamtal till barn över 12 år. Insatserna vänder sig framförallt till föräldrar med barn i åldrarna 0-20 år. Familjebehandling är en insats som syftar till att främja fungerande relationer, kommunikation och samspel inom familjen. Genom samtal och konkreta råd och verktyg erbjuds familjer möjlighet att arbeta med frågor som rör exempelvis gränssättning, konflikthantering och struktur i vardagen. Samtalen är frivilliga och är också begränsade i antalet samtal som erbjuds. I din roll dokumenterar du i systemet, Debi.
Idag har Kungsholmens stadsdelsförvaltning ett samarbetsavtal med BB-Stockholm Family (BMM och BVC-verksamhet) enligt ett familjecentrerat arbetssätt, vilket innebär att en del av stödsamtalen är förlagd i deras lokaler på Fridhemsplan.
I rollen ingår även att samverka med olika professioner så som öppna förskolan, förskola och skolan med informationsspridning samt metodstöd. Det preventiva arbetet kan även innebära att driva och utveckla föräldrastödet ihop med samarbetspartners samt förbereda och hålla i olika föräldrastödsutbildningar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
socionomexamen och grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1-utbildning).
arbetat minst fem år med målgruppen föräldrar, barn och ungdomar
god kännedom om socialtjänstens arbete med barn och ungdomar
Vi ser det som meriterande om du har:
vidareutbildning i systemiskt familjearbete
arbetat med BBIC, Komet, ABC, Skilda världar och MI
Vi lägger särskild vikt vid följande förmågor och färdigheter:
Självgående och strukturerad: Som person behöver du ha en hög förmåga att arbeta självständigt, med en god förmåga att planera och driva ditt arbete framåt.
Flexibel: Du är både ansvarsfull, flexibel och lyhörd i ditt arbete. Samarbetsförmåga: Du har en mycket god förmåga att samarbeta och att skapa goda relationer både på arbetsplatsen, med samarbetspartners och i arbetet med de familjer du möter. Engagerad: Du är engagerad och intresserad av verksamhetsområdet, har en vilja och förmåga att ta ansvar för helheten i verksamheten och intresse av metod- och verksamhetsutveckling.
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf.
Avdelningen för socialtjänst ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt fält- och fritidsverksamhet. Under 2025 kommer ansvaret för parkleksverksamhet övergå till avdelningen. Vid anställning på vissa tjänster inom Socialtjänstavdelningen kan belastningsregister komma att krävas. Ersättning
