Familjebehandlare till Järfälla kommun
2026-01-12
Välkommen till Järfälla! En kommun som ligger i framkant för att möta den nya Socialtjänstlagen.
Järfälla fick pris som Årets förebyggande kommun 2025.
Vi söker en familjebehandlare som vill vara en del av vårt kreativa team, där vi värnar om vår arbetsmiljö och arbetsglädje. Vi är en engagerad arbetsgrupp som tillsammans vill hitta det bästa sättet att göra skillnad för de barn, ungdomar och familjer som vi möter. Vi arbetar på uppdrag från myndighet och har även en föräldramottagning där föräldrar själva kan söka stöd. I vår öppenvård är fokus kvalitet i arbetet och en ökad självständighet för de individer och familjer som vi träffar.
Familjestödsenheten består av ett familjebehandlarteam, familjepedagogsteam, nätverksteam och ett relationsvåldsteam. Samverkan och utveckling är ledord inför 2026 när vi fortsatt, tillsammans med andra team, enheter och förvaltningar i Järfälla kommun, ska arbeta för att möta utmaningar och göra skillnad för de medborgare vi möter i vårt arbete. Hos oss får du ett nära ledarskap och vi tar hand om våra nyanställda med en genomtänkt introduktion. Dessutom får du möjlighet till kompetensutveckling, semesterväxling och en flexibel årsarbetstid för en bra balans mellan arbete och fritid.
Publiceringsdatum2026-01-12
Familjebehandling i vår öppenvård handlar framförallt om att vara kreativ och våga tänka nytt. Vi arbetar i nära samarbete med socialtjänstens olika enheter. Uppdragen beskriver behoven och sedan skapar vi tillsammans med familjerna, hur och vad vi tillsammans ska arbeta med för att nå uppsatta mål. I denna roll har du stor frihet att planera och genomföra ditt arbete. Vi träffar familjerna både i deras hem och i våra fina centralt belägna lokaler.
Sedan hösten 2022 arbetar vi utifrån Feedback Informed Treatment, ett arbetssätt som hjälper oss att stärka den enskildes engagemang och inflytande över sin process. Vi upplever att det leder oss till att arbeta på rätt sätt för klienten. Dessutom ingår en del i FIT som innebär att vi ständigt utvecklas som behandlare.
Vi arbetar såväl enskilt som tillsammans med en annan familjebehandlare utifrån hur uppdragen ser ut. Du erbjuds en utvecklande arbetsplats där det både finns en bredd men även möjlighet till specialisering. Visst kvällsarbete ingår i tjänsten.
• Socionomexamen eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.
• Terapeutisk utbildning motsvarande steg 1
• Erfarenhet av familjebehandling med vana att inkludera barn och ungdomar.
• God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet att arbeta med barn som lever i utsatta miljöer.
• Erfarenhet att arbeta på uppdrag mot mål och med uppföljning inom socialtjänsten.
• Erfarenhet av arbete i högriskfamiljer
• Vidareutbildningar i Signs of safety, Hela Barn, Tryggare barn, MI
Som person är du både ansvarsfull, flexibel och lyhörd i ditt arbete och har en mycket god förmåga att samarbeta och att skapa goda relationer både på arbetsplatsen, med samarbetspartners och i arbetet med familjerna.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning av tjänst kan bli aktuellt innan annonseringstiden löper ut.
Enligt avtal.
