Familjebehandlare till Enhet Öppenvård
Malmö kommun / Socialsekreterarjobb / Malmö
2025-08-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252017
Vill du ta chansen att göra skillnad för barn och familjer i Malmö? Då en av våra kollegor går vidare till nya uppgifter söker vi nu en ny kollega till Öppenvård Barn och familj i Malmö Stad.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Arbetet består i att med systemisk utgångspunkt bedriva familjebehandling med barnets/ungdomens och familjens behov i fokus, i syfte att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Behandlingen bedrivs enskilt eller i konstellation med kollegor utifrån behov i det specifika uppdraget. Nätverksfokus och samverkan är centrala delar i arbetet och arbetet bedrivs på såväl kontoret som i hemmiljö och andra platser som bedöms lämpliga utifrån familjens behov. Vid behov bedrivs arbetet även utanför ordinarie kontorstid. Vi sätter stort värde på värdskap, bemötande och samarbete. Arbetet utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.
Du kommer att få stor möjlighet att strukturera och planera ditt arbete, med utgångspunkt i ett gemensamt ansvarstagande för sektionens funktion och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av familjebehandling och erfarenhet av samverkan med skola och andra relevanta aktörer. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Meriterande är om du har utbildning i, och erfarenhet av, familjeterapi eller KBT samt metoder som t ex FFT, MST, COS, Marte Meo och KIBB. Det är vidare meriterande med erfarenhet av arbete med tolk, samt med kunskaper i andra språk än svenska.
Som person är du ödmjuk och nyfiken, samt intresserad av omvärlden. Du är relationsskapande och har en hög grad av professionalitet. Du lägger stor vikt vid helheten, och har god förmåga att strukturera och formulera mål för behandlingen. Du är ödmjuk inför familjers olika levnadsomständigheter, och flexibel i att hitta framkomliga vägar. I arbetsgruppen bidrar du med din kunskap och ditt stöd, och du vågar även vara öppen med vilka områden du känner dig mindre säker inom. Du vill bidra till en arbetsplats med mycket arbetsglädje och har intresse av utveckling, ifrågasättande och att testa nya arbetssätt.
Om arbetsplatsen
Välkommen till vår sektion! Här kommer du till en grupp med tio engagerade och härliga familjebehandlare. Hos oss möter du ett gäng med mycket humor och bred kunskap om familjer och deras behov. Vi är en trygg grupp som hjälper och stöttar varandra när det behövs och när vi möter utmaningar i vårt yrkesliv.
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning arbetar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Verksamhetsområde Individ och familj är indelad i två avdelningar med olika uppdrag och fokusområden - Insats och Utredning. Enhet Öppenvård barn och familj, som tillhör avdelning Insats, består av 6 sektioner med totalt drygt 80 familjebehandlare. Nu rekryterar vi till sektion F, som består av 12 familjebehandlare, samordnare samt sektionschef och har lokaler i Rosengård Centrum.
Hos oss erbjuds du introduktion, handledning, kompetensutveckling, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2025-10-01 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Urval inför intervjuer kommer att ske v.37 och intervjuer är planerade vecka 38.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Malmö kommun
Malmö stad
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Martin Möllerstedt martin.mollerstedt@malmo.se 072-380 66 60 Jobbnummer
