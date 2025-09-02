Familjebehandlare till Enebackens institution
2025-09-02
• Gör verklig skillnad tillsammans med engagerade kollegor
Är du en trygg, nyfiken och engagerad familjebehandlare med hjärtat i behandlingsarbete? På Enebackens institution får du möjlighet att arbeta nära familjer i en miljö där utveckling, närvaro och professionell omtanke står i centrum. Tillsammans med kunniga kollegor skapar vi utrymme för verklig förändring - för barn, föräldrar och hela familjesystem.
Vill du bidra till långsiktigt förändringsarbete, tillsammans med engagerade kollegor och med barnets bästa i fokus? Då vill vi gärna höra från dig!Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Vad är syftet med vårt arbete?
På Enebacken erbjuder vi familjer en trygg och strukturerad institutionsmiljö där de - tillsammans med oss - får möjlighet att bryta negativa mönster, stärka fungerande beteenden och utveckla nya strategier som främjar barnets utveckling och hela familjens välmående.
Behandlingsarbetet grundar sig i vardagen. Genom institutionsarbetet får vi unik insyn i samspelet och kan arbeta nära, direkt och situationsanpassat. Vi fokuserar på:
• Att skapa trygghet och tillit
• Att stärka vardagsrutiner och samspel
• Att öka mentaliseringsförmåga och anknytning
• Att synliggöra resurser och bygga vidare på det som fungerar
Vad innebär rollen?
Som familjebehandlare arbetar du med familjer med barn i åldrarna 0-12 år - både i institutionsmiljö och i barnets närmiljö. Du är en viktig del i ett tätt samverkande team som jobbar med ett fåtal familjer åt gången, alltid med fokus på långsiktiga förändringar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Samtal med barn, föräldrar och hela familjen
• Samspelsstöd, exempelvis Marte Meo
• Föräldrautbildning, t.ex. COS-P (Circle of Security)
• Praktiskt och pedagogiskt stöd i vardagen
• Nätverksarbete med skola, socialtjänst och andra aktörer
Arbetet kräver lyhördhet, flexibilitet och vilja att möta familjerna där de är - både känslomässigt och praktiskt. Arbetstiderna är schemalagda med visst kvälls- och helgarbete (som mest var tredje helg), med möjlighet till flex.Kvalifikationer
Är du den vi söker?
Du har en socionomexamen eller likvärdig utbildning och har erfarenhet av att arbeta behandlingsinriktat med barn och föräldrar. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, och har god digital vana.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av behandling i institutionsmiljö
• Erfarenhet av behandlingsarbete med barn 0-12 år och deras nätverk
• Utbildning inom behandlingsmodeller som COS-P, Marte Meo, Signs of safety, föräldragruppsprogram
• Flerspråkighet utöver svenska och engelska
Som person tror vi att du är:
• Trygg, självständig och initiativtagande
• Samarbetsinriktad och nyfiken
• Uthållig och professionell även i svåra situationer
• Passionerad för långsiktigt förändringsarbete
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du bli en del av ett kompetent och varmt arbetslag där kollegor gärna delar kunskap och idéer. Vi värdesätter professionell utveckling och erbjuder:
• Individuell introduktion och kontinuerlig handledning i grupp
• Kompetensutveckling, föreläsningar och utbildningar
• Friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling
Om arbetsplatsen
Enebacken är en kommunal barn- och familjeinstitution i Malmö som tar emot familjer med barn 0-12 år (och upp till 18 år via Enebacken hemma) för behandling, utredning eller akuta placeringar. Hos oss arbetar socionomer, socialpedagoger, lokalvårdare, samordnare, psykologer och många fler - ett helt team som brinner för barns rätt till en trygg och utvecklande vardag.
På Enebacken arbetar idag fyra sektionschefer, fyra samordnare, 30 behandlare och 27 utredare.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2800 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Vi vill därför PÅMINNA dig om att dina svar blir en VIKTIG DEL i vårt URVALSARBETE.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning samt utdrag ur belastningsregistret och visa id-handling (pass eller nationellt id-kort). Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Marie Djurfeldt marie.djurfeldt@malmo.se 0734-395338 Jobbnummer
