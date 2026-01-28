Familjebehandlare till Ellagård HVB
2026-01-28
Amplius Omsorg är en vårdkedja som främst riktar sig mot kvalificerad utredning och behandling för barn med eller utan föräldrar, och kvinnor med eller utan barn. Vi söker nu familjebehandlare till vårt HVB för familjer.
Om Ellagård
På Ellagård arbetar vi med utredning och behandling för familjer med barn upp till 16 år. Vi arbetar med problematik relaterad till anknytning, omsorg, trauman, våld i nära relation och neuropsykiatriska svårigheter - alltid med barnets perspektiv i fokus. Ellagård har 34 platser och vi erbjuder heldygnsvård med bemanning dygnet runt. Familjerna bor i eget rum eller lägenhet med självhushåll. På boendet finns gemensamma utrymmen och matsal där familjerna serveras hemlagade måltider. Vi har en stor trädgård med mycket plats för lek och bus. Arbetsgruppen består av verksamhetschef, enhetschef, behandlings- och utredningsansvarig, familjebehandlare, behandlingspedagoger, psykolog, terapeut, sjuksköterska. Vi har även en barnpsykiatriker kopplad till verksamheten.
Om rollen
Som familjebehandlare kommer du att möta familjer utifrån deras specifika situation. Arbetet innebär att du stödjer, hjälper och ger trygghet till föräldrar och barn på ett hem för vård och boende (HVB). Arbetet är varierande och ingen dag är den andra lik. I huvudsak utförs arbetet på boendet under den tid som placeringen pågår, men du kan även finnas med som stöd på fritiden, följa med till skola, BVC och vid umgänge med familj och nätverk. Arbetsuppgifterna kan innefatta allt från att möta barn i kris och hjälpa dem i stunden, till att laga mat, köra bil, utföra observationer, förstärka föräldraförmågor, utföra dokumentation och arbeta med föräldrautbildning. Vi arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag enligt BBIC med varje barn som finns placerat hos oss.
Arbetstiden är förlagd enligt schema med variation dag, kväll och helg. Även jour förekommer.
Om dig
Vi söker dig som har minst två års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete som socionom, beteendevetare, behandlingspedagog eller som har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har arbetat på HVB, SiS eller med familjebehandling under minst fyra år.
Det är även meriterande om du har:
erfarenhet av arbete inom behandling för barn och unga samt psykiatri
erfarenhet av utåtagerande beteende och att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande
kunskaper i NPF
har erfarenhet av journalhantering
har erfarenhet av BBIC
Arbetet kräver att du är trygg, strukturerad, riskmedveten, lösningsfokuserad, stresstålig och har goda förutsättningar att arbeta i en ibland tuff psykosocial arbetsmiljö. Du har en god förmåga att samtala med barn och föräldrar samt att skapa goda relationer. Du har också ett starkt engagemang för utsatta grupper och vi ser att du ska ha erfarenhet av att möta och förstå människor med olika förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Dina kunskaper i svenska och engelska är goda, både i tal och skrift. Har du ytterligare språkkunskaper är det meriterande. God datorvana och goda kunskaper om social dokumentation är nödvändigt. Körkort för personbil (B) är ett krav.
Söker du ett arbete där du kan göra skillnad, där du får jobba i ett företag som har höga kvalitetskrav och där utvecklings- och förbättringsarbete står högt på agendan? Vill du precis som vi göra det lilla extra och överträffa förväntningar? Välkommen med din ansökan!
På Amplius arbetar vi för en vidgad vård och omsorg. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra behandlingshem. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest. Våra verksamheter bygger på lika delar kvalitet, professionalitet, genuinitet och genomsyras av engagemang.
Vi som är en del av Amplius har alla gedigen utbildning och mångårig, kvalificerad erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av HVB-hem eller skyddade boenden - både som vårdgivare och som myndighetsutövare.
Så här söker du jobbet
Skicka in CV och personligt brev till ansokan@ampliusomsorg.se
och ange Familjebehandlare i ämnesraden. Vi genomför löpande urval under ansökningstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi genomför digitala och fysiska intervjuer. För anställning hos oss, krävs utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret, som du tar med dig till fysisk intervju.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: ansokan@ampliusomsorg.se Arbetsgivarens referens
