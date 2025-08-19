Familjebehandlare till Barnskyddsteamet
2025-08-19
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker nu en familjebehandlare till barnskyddsteamet på Utredning barn och unga 4.
Här arbetar vi nära myndighetsutövare och andra professionella för att ge stöd utifrån barnets behov och stärka barnets skydd och utveckling.
Som familjebehandlare ingår du i ett mindre team bestående av 2 socialsekreterare och 2 familjebehandlare som ansvarar och arbetar i ett mindre antal men mer komplexa ärenden enligt metoden Signs of Safety och stärker barnets trygghet genom att mobilisera stöd i familjen och nätverket. Tillsammans arbetar teamet nära familjen och leder säkerhetsplaneringen tillsammans med barnet, vårdnadshavare och viktiga personer i nätverket. Du dokumenterar löpande och deltar i bedömningar och beslut som fattas med barnets bästa i fokus och med målet att barnet när det är möjligt, ska kunna bo kvar hemma. Arbetet sker med tät samverkan både internt som med externa aktörer som skola, förskola, vårdgivare, polis.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• kartläggning och säkerhetsplanering enligt Signs of Safety tillsammans med barnet, familjen och nätverket
• handlägga ärenden där placering utanför hemmet övervägs eller pågår, med fokus på att stärka skyddet i hemmet
• genomföra samtal med barn och vårdnadshavare för att förstå behov och resurser och arbeta med uppsatta mål
• delta i bedömningar av risk och skyddsbehov tillsammans med utredande socialsekreterare i teamet
• samordna och leda nätverksmöten för att ta fram konkreta skyddsplaner i såväl egna som i samarbetet med kollegors ärenden på andra enheter
• dokumentera systematiskt i verksamhetssystemet Lifecare
• samverkar med andra professionella både inom och utanför socialförvaltningen.
Du utgår från vårt kontor på Hans Stahles väg 5 i Tumba, men din arbetsplats är där barnet befinner sig, i hemmet, skolan eller annan miljö. Arbetet kan ibland kräva viss förskjuten arbetstid. Tjänstebil finns att boka vid behov.
Vi erbjuder dig
På Utredning Barn och Unga 4 blir du en del av ett engagerat team där samarbete och stöd är en självklar del av vardagen. Enheten arbetar med målgruppen 0-18 år och består av socialsekreterare, SIG-samordnare, barnskyddsteam med särskild kompetens inom Signs of Safety, socialsekreterare för unga i riskzon samt administrativt stöd. Vi arbetar nära varandra med kunskapsdelning, gemensamt ansvar och fokus på hög rättssäkerhet.
Du får en strukturerad introduktion som ger trygghet i din roll och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling, bland annat inom Signs of Safety, motiverande samtal (MI), BBIC och nätverksarbete. Vår arbetsmiljö präglas av respekt, samarbete och arbetsglädje. När verksamheten tillåter finns även möjlighet till distansarbete.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har en socionomexamen eller yrkeshögskoleexamen till behandlingspedagog eller socialpedagog. Du har även erfarenhet av att arbeta med familjebehandling, exempelvis genom att leda samtal med barn och vårdnadshavare, samordna nätverksmöten och ta fram konkreta skydds- och stödplaner i samverkan med familj och professionella aktörer.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Steg 1-utbildning i familjepsykoterapi samt/eller vidareutbildning inom anknytningsteori och samspelsteori.
• Erfarenhet av myndighetsutövning Barn och unga.
• Erfarenhet av säkerhetsplanering och Signs of safety.
• Erfarenhet av dokumentationssystemet Lifecare.
• B-körkort för att enkelt kunna förflytta dig i tjänsten.
För att lyckas i rollen som familjebehandlare i barnskyddsteamet behöver du vara samarbetsorienterad och relationsskapande, eftersom arbetet innebär tät samverkan med socialsekreterare, andra professionella och barnets nätverk. Du är trygg i att leda möten och processer där många olika aktörer deltar, och du bygger förtroende och skapar delaktighet genom att möta barn och vårdnadshavare med respekt och lyhördhet.
Du är strukturerad och trygg i ditt arbetssätt, vilket gör att du kan planera, följa upp och dokumentera insatser på ett metodiskt och rättssäkert sätt även i pressade och känslomässigt utmanande situationer. Ditt engagemang för barnets bästa genomsyrar hela ditt arbete och bidrar till att insatserna håller hög kvalitet och leder till varaktiga förbättringar i barnets vardag.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
