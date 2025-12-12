Familjebehandlare Skolsociala Teamet
2025-12-12
Om jobbet
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga i Uddevalla? Vi söker nu en engagerad familjebehandlare till vårt skolsociala team som drivs i samverkan mellan Socialtjänst och Barn- och utbildningsförvaltningen.
Teamet arbetar tillsammans för att utveckla det förebyggande arbetet med elever och deras familjer.
Som familjebehandlare i Uddevallas skolsociala team arbetar du tillsammans med andra familjebehandlare, specialpedagog, socialpedagoger och samordnare. Teamet riktar sig till elever i årskurs F-9 och deras familjer, med fokus på att främja skolnärvaro, trygga uppväxtvillkor och stärka skyddsfaktorer kring barn och unga. Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegorna i det skolsociala teamet och i ett nära samarbete med kommunens grundskolor arbetar du kring elever med upprepad eller långvarig skolfrånvaro eller andra skolrelaterade svårigheter som påverkar måluppfyllelsen. Målet är att barnet/ungdomen på sikt ska lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet. Arbetet innebär:
- Ge stöd och behandling till elever och deras familjer, både i hemmet och i skolan.
- Arbeta nära skolpersonal, elevhälsa, socialtjänst och andra aktörer för att skapa samordnade insatser.
- Delta i kartläggning, upprätta handlingsplaner och samordna insatser kring eleven.
- Hålla enskilda samtal med elever och vårdnadshavare.
- Vara en länk till kommunens övriga insatser och bidra till metodutveckling inom tidiga insatser.
Som en del i det skolsociala teamet kommer du att arbeta för att skapa hållbara och trygga relationer och på så sätt stärka skyddsfaktorer och minimera riskfaktorer.
Vem söker vi?
- Vi söker dig som vill göra skillnad och vill vara med och utveckla arbetet med tidiga insatser.
- Har erfarenhet av behandlingsarbete med barn, unga och familjer, gärna utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt.
- Du är strukturerad vilket du visar genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
- Är van att arbeta både självständigt och i team, samt har god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har lätt att skapa relationer och kan anpassa ditt arbetssätt efter olika behov. Du tycker om att arbeta intensivt och salutogent, i elevens och familjens naturliga miljö såsom hemma och i skolan. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Arbetet kan innebära kvällstjänstgöring vid behov. Kvalifikationer
- Vi söker dig som har socionomexamen eller är utbildad socialpedagog akademisk nivå eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig.
Meriterande är erfarenhet av arbete i skola och/eller socialtjänst. Gärna motivations- och familjestödjande arbete samt samverkan mellan skola och socialtjänst. Övrig information
- Har B-körkort och tillgång till egen bil.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringstiden. Välkommen med din ansökan!
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
