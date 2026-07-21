Familjebehandlare SIS ungdomshem Gudhemsgården
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Socialsekreterarjobb / Falköping Visa alla socialsekreterarjobb i Falköping
2026-07-21
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OM SIS
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Gudhemsgården i Falköping söker nu två familjebehandlare som vill vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor. Vår målgrupp är pojkar 16 - 21 år placerade enligt LVU och i vissa fall LSU. Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. I din roll som familjebehandlare ansvarar du för att arbeta mot ungdomarnas familjer och nätverk med målsättningen att skapa delaktighet och samarbete som bidrar till positiva behandlingsresultat.
Arbetsuppgifterna är varierande och innebär bland annat familjeterapeutiska interventioner, psykoedukativa insatser, föräldrautbildningar samt deltagande i nätverksmöten och uppföljningar. I uppdraget ingår även tät kontakt med både ungdomar och behandlingspersonal på avdelning. Arbetet runt varje enskild ungdom bedrivs i teamsamverkan med psykolog, behandlingssekreterare, avdelningspersonal, sjuksköterska och lärare. Familjebehandlaren ges möjlighet att till stor del själv utforma och planera arbetsdagen genom digital kommunikation, besök och hemmavistelser utifrån ungdomarnas behov. Kvalifikationer
Du ska även ha:
Högskoleexamen som socionom eller annan beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Körkort B
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med vår målgrupp.
Erfarenhet av arbete inom myndighet.
Erfarenhet av behandlande arbete
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsterna är tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2026-08-09.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
521 94 GUDHEMSGÅRDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Kvalitetschef
Carolin Stenberg carolin.stenberg@stat-inst.se +46104536202 Jobbnummer
10008159