Familjebehandlare Resursenheten Barn
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg
2025-08-18
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Då en av våra familjebehandlare planerar att gå i pension söker vi nu ny Familjebehandlare till Resursenheten Barn i Angered.
Vi erbjuder stöd och behandlingsinsatser med fokus på hela familjen och dess nätverk. Målgruppen är familjer med barn 0-12 år och vårt uppdrag är att hjälpa familjerna att hitta strategier för att bemästra svårigheter så att barnen kan bo kvar i sin hemmiljö, fungera i förskolan/skolan och på sin fritid. I huvudsak erbjuder vi individuellt formade insatser, men vi har även riktade barn och föräldragrupper. De flesta uppdrag vi har är biståndsbedömda men vi erbjuder också insatser utan behovsprövning. Vi möter familjerna både i deras hem och i enhetens egna lokaler. Insatserna utförs genom samtal, samspelsträning och i direkt arbete med vardagssituationer.
Vårt övergripande mål är att våra barn och familjer bemöts med respekt, är delaktiga och har inflytande samt att deras och nätverkets resurser tas tillvara, alltid med barnets trygghet, säkerhet och bästa som utgångspunkt.
Som stöd i det utgår vi från Signs of Safetys förhållningssätt och verktyg och använder LÖSA som stöd i att involvera barnen. Verksamheten vilar på en systemisk grund och som ytterligare en del i att skapa delaktighet av familjerna, arbetar vi med feed-back informerad terapi, FIT.
Som familjebehandlare på Resursenheten Barn ansvarar du för hela insats processen i samråd med handläggande socialsekreterare. Du kommer vara en del i att skräddarsy insatser och kommer i hög grad samverka både med kollegor på enheten och andra verksamheter som behövs för att möta familjernas behov. För att insatserna ska kunna formas på mest användbara sätt, ser vi att du behöver jobba med ett systemiskt förhållningssätt och aktivt arbeta för att aktivera familjernas eget nätverk.
Utöver det kollegiala stödet kommer du att ha tillgång till metodhandledning, nära arbetsledning samt extern processhandledning. Du kommer att erbjudas utbildning i bland annat FIT, Feedback informerad terapi och Signs of Safety.
Du kommer kunna påverka din arbetstid själv. Vi har flextid men då det är av vikt att finnas tillgänglig utifrån familjens behov kan det innebära att du kommer att behöva arbeta vissa kvällar och tidiga morgnar.Kvalifikationer
Du är utbildad socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du är utbildad i metoder riktade mot barn och deras föräldrar som har fokus både på att stärka samspelet och utveckla föräldrastrategier. Du har erfarenhet och intresse av familjebehandling och god kännedom om socialtjänstens utförar- och myndighetsutövning. Vidareutbildning i systemteori liksom erfarenhet och utbildningar inom området "Våld i nära relationer" är önskvärda.
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll samt utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Vi kommer kalla till inledande digitala intervjuer under ansökningstidens gång. De fysiska intervjuerna är planerade att genomföras 22/9 och eftermiddag 23/9.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida: https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C269116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Kontakt
Metodhandledare
Marie Gilbert marie.gilbert@socialnordost.goteborg.se 0313653969 Jobbnummer
9461792