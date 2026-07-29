Familjebehandlare Och Sspf Koordniator
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-07-29
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vil du arbeta med tidiga insatser för barn och familjer? vill du vara med och utveckla stödet till barn som har normbrytande beteenden?
Vi söker nu en familjebehandlare till enheten för samordnat stöd till området Första linjen. Hos oss får du arbeta nära barn, föräldrar, skolor, polis, fritid för att stärka barns utveckling, skolnärvaro, prosocial fritid och välmående.
Enskede-Årsta-Vantör är ett av Stockholms största stadsdelsområden. Vi arbetar för att ge barn och familjer stöd i ett tidigt skede och utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt utifrån forskning, erfarenhet och familjernas behov.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Stockholms stad får du bland annat:
• friskvårdsbidrag
• möjlighet att köpa årskort till stadens sim-och gymanläggningar till ett förmånligt pris
• möjlighet att vara med och utveckla framtidens tidiga stöd för barn och familjer
Du kan läsa mer om våra förmåner här: Förmåner för medarbetare - Stockholms stad
Din roll
Du kommer främst att arbeta med familjer där barn uppvisar ett normbrytande beteende. Vidare kommer du tillsammans med kollegor i SSPF teamet, vara ansvarig för att hålla samman områdesforum med aktörer såsom myndighetsutövande socialtjänst, förebyggande socialtjänst, polis, skola och fritid. Du blir en del av ett etablerat samarbete med stadsdelens grundskolor och lokal polisområden. Tillsammans med övriga aktörer arbetar VI för att stärka skolnärvaro, prosocial fritid, förbättra barns förutsättningar att lyckas både idag och i framtiden samt ge föräldrar och nätverk förutsättningar att utöva ett gott föräldraskap. Tillsammans verkar vi för att öka skyddsfaktorer samt förebygga att problem växer sig större.
Som familjebehandlare arbetar du i dagsläget med barn i grundskoleåldern och deras familjer. Insatserna ges utan föregående biståndsbedömning och planeras tillsammans med barnet, vårdnadshavare/föräldrar, skola och andra viktiga vuxna personer runt barnet. Vanligt är också att stöd ges i form av föräldraträffar till vårdnadshavare/föräldrar vars barn umgås.
I rollen kommer du bland annat att:
• ge stöd och vägledning till barn och vårdnadshavare
• genomföra familjestödjande insatser
• samarbeta och samverka med aktörer runt barnet
• träffa familjer i deras vardagsmiljö exempelvis i hemmet eller i skolan
• leda föräldraskapsstödsgrupper
• leda föräldraträffar och vara en del av områdesforum
• bidra till verksamhetens utveckling och metodarbete
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har (krav)
• socionomexamen
• erfarenhet av motivationsarbete och familjestödjande insatser
• kunskap om förebyggande arbete med barn och familjer
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande med
• utbildning eller erfarenhet av föräldraskapsstödsprogram
• utbildning eller erfarenhet av färdighetsträning exempelvis REPULSE
• erfarenhet av samtal med barn vilka befinner sig i utsatta positioner
• erfarenhet av att arbeta med familjer där barn uppvisar normbrytande beteenden
• samverkan med myndighetsutövande socialtjänst, regionen och polismyndigheten
Vi ser att du är trygg i din yrkesroll, har ett professionellt bemötande och förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du trivs med att arbeta i en verksamhet som präglas av utveckling, delaktighet och engagemang.
Du har en god förmåga att driva och skapa strukturer i ditt arbete utifrån det övergripande kommunala uppdraget. Du är flexibel och har lätt för att ställa om.
Övrigt
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Urval sker löpande.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag - fredag, med viss kvällstjänstgörning inom ramen för flextid, i samband med föräldraträffar eller för att möta familjens behov av att ses utanför kontorstid. Vi träffar inte barn under skoldagen.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
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112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Förebyggande & främjande Kontakt
Enhetschef
Sebastian Engdahl sebastian.engdahl@stockholm.se 08-50820694 Jobbnummer
10015428