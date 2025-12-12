Familjebehandlare IKB-team barn- och ungdomspsykiatri
Region Kalmar län / Socialsekreterarjobb / Kalmar Visa alla socialsekreterarjobb i Kalmar
2025-12-12
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Vill du jobba i ett spännande projekt med intensiv individ- och familjebehandling? Då är du
välkommen till vårt IKB-team inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)!
Från 2023 driver Region Kalmar län tillsammans med nio socialförvaltningar i södra Kalmar län ett innovativt projekt med integrerad individ- och familjeterapeutisk behandling i hemmet.
Behandlingen riktar sig till ungdomar mellan 12-18 år och deras familjer som behöver stöd från både socialtjänst och BUP. Vårt mål är en sammanhållen och effektiv behandling med psykiatriska,
psykologiska och sociala insatser utifrån ungdomens och familjens behov.
Du ingår i ett team med individualbehandlare och familjebehandlare som tillsammans arbetar i familjer, detta med stöd och ledning av en samordnare och i nära samverkan med BUP och socialtjänst. Arbetsmetoden utgår från den enskildes individuella behov samt familjens styrkor och förmågor. En viktig del i din roll är att ha det som utgångspunkt och kunna anpassa dina behandlingsinsatser utifrån detta. Behandlingen erbjuds i den miljö som passar familjen, vilket ofta är i hemmet.
Vi vill att du ska lyckas och du kommer att erbjudas kontinuerlig handledning i både dialektisk beteendeterapi (DBT) och funktionell familjeterapi (FFT). Vidare bidrar du aktivt till en positiv arbetsmiljö.
Tjänsten är ett vikariat på ett år, med eventuell möjlighet till förlängning, start- och slutdatum efter överenskommelse med placering i Kalmar.
Om dig
Du har högskoleexamen som socionom, psykolog eller sjuksköterska. Det är ett krav att du som söker har praktisk erfarenhet av behandlingsarbete med familjer, barn och unga med komplex social och psykiatrisk problematik. Vidare är det ett krav med B-körkort då resor ofta sker i tjänsten. Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) är meriterande. Det är även meriterande om du har vidareutbildning i DBT och/eller FFT.
För att lyckas i uppdraget är du en trygg person som ser värdet i att bygga och behålla goda relationer med patienter och kollegor.
Vi är övertygade om att du, precis som vi, värdesätter att bidra aktivt till arbetsglädje och hjälpsamhet till ditt team.
I linje med Region Kalmar läns strategi: "Varje dag lite bättre - kraften hos många!" förstår du vinsten med att tillsammans dela kunskap och erfarenheter för att självständigt likväl som team ska fortsätta utvecklas.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans
Din framtida arbetsplats
Du kommer att arbeta i nya och moderna lokaler anpassade för specialistpsykiatrin. Lokalerna bidrar till en bättre samordning för psykiatrins verksamheter och en god arbetsmiljö för dig.
På vår arbetsplats är tillgänglighet, respektfullhet och professionalism våra ledord. Vi värnar om en hög kvalitet och ett helhetstänkande i arbetet.
BUP består av heldygnsvård och akutavdelning som finns i Kalmar och öppenvårdsmottagningar i Västervik, Kalmar samt Oskarshamn. Ätstörningsenheternas mottagningar hittar du i Kalmar och Västervik.
Vill du få en inblick i hur det är att arbeta hos oss och varför våra medarbetare trivs i psykiatrin? Läs mer här: Arbeta inom psykiatrin | Region Kalmar Län
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/965". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Psykiatriförvaltningen Kontakt
Helén Svensson, samordnare IKB team 010-3584732 Jobbnummer
9642623