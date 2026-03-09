Familjebehandlare IHF
2026-03-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
På Eksätra IHF kommer du att mötas av en arbetsplats som präglas av engagemang, glädje och kompetens där en ständig strävan mot förbättring driver utvecklingen. Som familjebehandlare erbjuds du tillgång till erfaren handledare, engagerade, kunniga kollegor och goda chanser att förkovra dig och utvecklas vidare i arbetet. Välkommen med din ansökan!
Eksätra IHF består av nio engagerade medarbetare, med arbetsplats i vacker natur runt hörnet. Vi har god tillgång till tjänstebilar, elcykel och andra praktiska arrangemang som gör att vi kan vara innovativa och flexibla i mötet med familjer. Intill vår verksamhet ligger Eksätra HVB, som är ett kommunalt behandlingshem.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I IHF finns behandlarteam bestående av samordnare, familjebehandlare och ungdomsbehandlare till hands för varje familj. De familjer som beviljas IHF har komplexa behov och ofta många externa kontakter. Flertalet av barnen är placeringsnära och målet är då att undvika eller förkorta en placering.
Målet med IHF är vidare att bryta negativa mönster och istället öka faktorer som närhet, delaktighet och ansvar i familjens liv. Behandlingen är intensiv, löper vanligtvis över långa perioder och med en flexibilitet i mötet med familjen både vad gäller plats, tid och upplägg av behandling. IHF är en manualbaserad multisystemisk behandling som fokuserar på relationer och beteenden. Som familjebehandlare kommer du också ha rollen som samordnare i vissa familjer. Viss telefonberedskap förekommer.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomutbildning och flerårig erfarenhet av behandling. Tjänsten kräver B-körkort. Det är meriterande med Steg 1-utbildning och vidareutbildning inom systemteori. Erfarenhet av manualbaserat arbete tex IHF, FFT, MST är även meriterande.
Som person är du flexibel och trygg i förändring. Du anpassar dig snabbt till nya förutsättningar och ser möjligheter i förändringar. Du behåller ett lugnt, stabilt och professionellt förhållningssätt även i pressade situationer och fokuserar på det som är viktigast för familjens bästa. Du är utåtriktad, social och bygger goda relationer.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Zorica Petkovic, enhetschef, 018-727 23 29. Petra Stojkovic, biträdande enhetschef, 018 - 727 23 27.
Facklig företrädare: Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2026-00257". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser Kontakt
Zorica Petkovic zorica.petkovic@uppsala.se Jobbnummer
9784873