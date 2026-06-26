familjebehandlare/familjehemskonsulent
Perspektiva omsorg i Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-06-26
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Perspektiva arbetar nära familjer inom både öppenvård och familjehemsvård, samt med behandlingsfamiljer. Våra insatser bygger på erfarenhet, systemiskt arbete och nära samarbete med socialtjänsten, med fokus på att skapa förändring som håller över tid. Vårt mål är att barn och föräldrar ska bli sedda, känna hopp och kunna förverkliga sin bästa framtid.
Nu söker vi en kollega som vill vara en del av vårt team och som trivs i en roll där uppdrag och behov varierar.
Om rollen
Hos oss kan rollen omfatta både familjebehandling i öppenvård och arbete inom familjehemsvård, beroende på vilka uppdrag som är aktuella. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med att stötta föräldrar och barn till hållbar förändring. Arbetet sker oftast i familjernas hemmiljö, oavsett om det är familjebehandling inom öppenvård, familjehemsvård eller behandlingsfamiljer du stöttar.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig med socionomexamen eller likvärdig utbildning och minst tre års erfarenhet av familjebehandling.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i komplexa ärenden som kräver omfattande familjebehandling, exempelvis utifrån metoder som MST eller FFT. Det är också meriterande om du är utbildad inom Komet, ABC eller liknande föräldrastödsprogram. Kunskap om NPF, samverkan med skola och andra instanser och/eller erfarenhet av arbete med kriminalitet/missbruk är önskvärt. Grundläggande psykoterapeututbildning (steg 1) ser vi också som positivt.
Du har B‐körkort.
Vem du är
För att fungera hos oss behöver du kunna planera, strukturera och driva ditt arbete framåt självständigt och tillsammans med kollegor, du tar initiativ och fullföljer det du påbörjat. Du kan hålla ihop ett uppdrag över tid, även när det kräver omtag, och du känner dig trygg i din yrkesroll och i hur du själv fungerar. Du är också nyfiken och vill fortsätta utvecklas, både i mötet med familjer och tillsammans med kollegor.
Vi söker dig som kliver in, tar ansvar och är en närvarande kollega i det dagliga samarbetet, och som bidrar med kompetens, erfarenhet, engagemang och skratt.
Vi erbjuder
Hos Perspektiva får du en stabil och välfungerande arbetsplats med ett prestigelöst, erfaret och engagerat team. Du får möjlighet att arbeta både inom öppenvård och familjehemsvård, på en arbetsplats med högt i tak, god sammanhållning och fokus på att göra ett bra arbete tillsammans, där humor och arbetsglädje är en naturlig del av vardagen.
Viljan att göra verklig skillnad för de familjer vi möter genomsyrar hela verksamheten.
Ansökan skickas till hej@perspektiva.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: hej@perspektiva.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perspektiva omsorg i Sverige AB
(org.nr 559129-8285), https://www.perspektiva.nu/
Rökerigatan 20 (visa karta
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121 62 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9980790