Familjebehandlare
Gävle kommun, Individ, familj och arbete / Socialsekreterarjobb / Gävle Visa alla socialsekreterarjobb i Gävle
2026-07-31
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Välfärd Gävles medarbetare arbetar för att skapa trygghet och goda livsvillkor för barn, unga, vuxna och äldre. Vi möter människor i olika livssituationer och erbjuder stöd, service och insatser som gör skillnad – varje dag. Hos oss får du arbeta med uppgifter som är viktiga på riktigt, tillsammans med engagerade kollegor.
Förebyggandeenhetens uppdrag är att erbjuda tidiga, förebyggande insatser och lättillgängligt stöd till barn, unga och familjer. Enheten består av tio verksamheter; Familjestödet, Fältverksamhet, Grinden, Drogfri skola, SSPF-koordinator, Shanazi hjältar, Brottsförebyggarna i Gävle, ANDTS-samordnare samt två familjecentraler. Förebyggandeenheten har även två verksamheter i projektform, Skolsocialt team och Shanazi hjältinnor. Enheten består av 38 medarbetare och två enhetschefer.
Familjestödet erbjuder olika former av föräldraskapsstöd till familjer med barn och unga mellan 0–20 år. Hos oss arbetar tretton familjebehandlare som tillsammans utvecklar och erbjuder stöd utifrån familjernas behov. Vi arbetar för att vara lättillgängliga och kunna erbjuda stöd snabbt när behov uppstår.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill vara med och bidra i vårt förebyggande arbete och stärka familjer genom ett lättillgängligt stöd och kunskapsbaserat förhållningssätt och arbete.
Som familjebehandlare på Familjestödet arbetar du med socialt förebyggande arbete genom att erbjuda stöd till barn, ungdomar och föräldrar. Du möter familjer i olika livssituationer och bidrar till att stärka deras egna resurser och möjligheter att skapa positiva förändringar.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
• erbjuda föräldraskapsstöd genom individuella samtal, familjesamtal och samtal med barn och föräldrar i olika konstellationer
• leda och utveckla föräldragruppsverksamhet
• arbeta utåtriktat ibland tillsammans med förskola, skola och andra aktörer i närsamhället
• delta i skolmöten och andra samverkansforum kring barn och familjer
• utveckla och stärka samverkan med viktiga samarbetspartners
• bidra till utvecklingen av verksamhetens arbetssätt utifrån familjernas behov, exempelvis genom tjänstedesign
Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens i ett varierat arbete där relationer, samarbete och ett förebyggande perspektiv står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• socionomexamen
• flerårig erfarenhet av socialt arbete med barn, föräldrar och familjer
• kunskap om anknytningsteori samt systemiskt förhållningssätt
• B-körkort och körvana
Det är meriterande om du har erfarenhet av behandlingsarbete med familjer. Det är även meriterande om du har utbildning och erfarenhet av att leda följande föräldraskapsprogram:
• Trygghetscirkeln (Circle of Security)
• Alla barn i Centrum (ABC)
• Barn i föräldrars fokus (BIFF)
För att trivas och lyckas i rollen behöver du kunna skapa förtroendefulla relationer och möta människor med respekt och lyhördhet. Du har ett stödjande och validerande förhållningssätt och förmåga att skapa trygghet, motivation och delaktighet hos dem du möter. Ett gott bemötande i mötet med andra är en självklarhet för dig.
Du arbetar strukturerat och tar ansvar för att planera, prioritera och slutföra dina arbetsuppgifter. Samtidigt är du kreativ, nyfiken och öppen för att hitta nya lösningar när behov förändras. Rollen innebär många kontaktytor och därför är det viktigt att du tar initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att skapa goda relationer. Du samarbetar prestigelöst med kollegor och samverkanspartners med fokus på det gemensamma målet att ge bästa möjliga stöd till barn och familjer.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336338". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Vision
Ever Alvarado ever.alvarado@fv.vision.se Jobbnummer
10016695