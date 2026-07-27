Familjebehandlare
Uddevalla Kommun / Socialsekreterarjobb / Uddevalla Visa alla socialsekreterarjobb i Uddevalla
2026-07-27
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Uddevalla – en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss! Publiceringsdatum2026-07-27Beskrivning
I familjestöd ingår tre team av familjebehandlare, Mini-Maria Norra samt Edingen stödboende. De tre teamen utgörs av intensiva teamet som arbetar med snabba uppstarter och intensiva insatser där oron är hög, familjeteamet som arbetar mer långsiktigt med förändringsprocess och SUF-teamet som erbjuder stöd till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar med långsiktiga och till viss del kompensatoriska insatser. I de tre teamen arbetar ca 25 familjebehandlare med olika inriktning, det finns i dagsläget två förste behandlingssekreterare och två enhetschefer. Vi söker nu nya kollegor, en till familjeteamet och en till SUF-teamet. Är du intresserad av ett arbete där du får vara med på en utvecklingsresa, där du kan bidra med din kompetens och erfarenhet för att ge våra barn och unga med familjer ett kvalitativt stöd? Dina arbetsuppgifter
Som familjebehandlare i SUF-teamet arbetar du nära socialsekreterare och kollegor och planerar och utför uppdragen i dina ärenden. Du är också en del av att utveckla verksamheten på kort och lång sikt. Du samarbetar med andra verksamheter inom barn och unga såväl som externa verksamheter. Ditt fokus i arbetet är barnets bästa och att stärka samt upprätthålla de föräldraförmågor som finns för att barnet ska få bästa möjliga förutsättningar.
Som familjebenhadlare i familjeteamet arbetar du självständigt och driver förändringsprocesser i dina ärenden. Självklart samarbetar du med de verksamheter och personer som är relevanta för respektive ärende. Du är inriktad mot yngre barn och jobbar aktivt med att stärka barnets delaktighet i behandlingen samtidigt som du vägleder hela familjen.
Du arbetar när familjerna behöver ditt stöd så viss oregelbundenhet i arbetstid förekommer.
Alla behandlare på familjestöd ingår i BIM-beredskap. BIM- barnahusets insatsmodell, är ett sätt att arbeta för att trygga barn som berättat om våld. Att ha BIM-beredskap innebär att ca var sjätte vecka vara beredd på att ta emot BIM ärenden under arbetstid och inom ramen för flexavtal.Kvalifikationer
Du har examen i socialt arbete, 180 hp, så som socionom, socialpedagog eller beteendevetenskap. Du har erfarenhet av behandlingsarbete och vidareutbildning i specifika metoder, som är ändamålsenliga, är meriterande. Som exempelvis PYC, FFT, Komet, MST, BIM. Du har B-körkort och goda kunskaper i det svenska språket såväl muntligt som skriftligt.
Vi söker dig som modig, flexibel och driven. Du gillar utveckling och räds inte förändringar och att prova nya arbetssätt. Du arbetar prestigelöst med barnet/den unge i fokus. Du är bra på att skapa relation och att entusiasmera andra. Personlig lämplighet är av stor vikt.Övrig information
Intervjuer kommer hållas vecka 36.
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För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen.
För anställningar inom HVB-verksamhet begärs utdraget HVB-hem.
För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal 2024
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Familjestödsenheten, Jobbnummer
10012611