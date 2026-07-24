Familjebehandlare
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen / Socialsekreterarjobb / Tierp Visa alla socialsekreterarjobb i Tierp
2026-07-24
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Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Tierp ligger inom pendlingsavstånd till Uppsala, Gävle och Stockholm. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete, friskvårdsbidrag genom e-passi, löneväxling mot fler semesterdagar, förmånscykel, fritidsförening för personal med bl.a. gratis gruppträning och rabatterade tillställningar med mera.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Är du sugen på att komma till en arbetsplats präglad av omtanke, humor och kollegor med mångårig och varierande erfarenhet som delas för gemensam kompetensutveckling? Som familjebehandlare på familjestödsenheten i Tierp kan du få både det och ett omväxlande arbete med möjlighet till utveckling!
Familjestödsenheten i Tierp har en rad olika spännande arbetsuppgifter och har under de senaste åren utvecklats mycket för att möta upp våra medborgares behov av stöd och hjälp. Vi arbetar främst på uppdrag från Barn och Unga med insatser i form av familjebehandling, kartläggning vid utredning och pedagogiskt umgänge. Vi arbetar även med insatser utan biståndsbeslut såsom råd & stöd, familjerådgivning, stödgrupper för barn, föräldrautbildningar och familjecafé samt att vi driver en krismottagning för män och arbetar med öppenvård för våld i nära relation. Familjestödsenheten inkluderar vidare kommunens öppna förskola och är en del av Familjecentralen samt att vi är delaktiga i flera andra samarbetsformer såsom SSPF, Skolsocialt team, Barnsäkert, Vänta Barnsamverkan, Utökat hembesöksprogram med mera.
I denna tjänst kommer fokus dels ligga på att arbeta med insatser från Barn och Unga, främst familjebehandling där du arbetar med förändringsarbete med både barn och föräldrar. Du är ansvarig för planering och matchning av rätt behandlande insats för familjen samt att dokumentera enligt föreskrifter. Vi ser bland annat ett behov av kunskap och/eller intresse av att arbeta med föräldrar och barn med kognitiva svårigheter. Övriga insatser via Barn och Unga inkluderar krisstöd vid barnförhör, kartläggning som komplement till BBIC-utredning och pedagogiska umgängen. Vi arbetar med ett systemiskt tänk och använder oss utav modellen Signs of Safety i nära samarbete med Barn och Unga. Vi har även ett nära samarbete med övriga öppna insatser såsom ungdomsstöd, ungdomsbehandlare och familjestödjare.
Utöver det kommer tjänsten innefatta förebyggande arbete. I dagsläget ser vi behov av familjebehandlare i samverkan med BVC/MVC i Barnsäkert samt ytterligare förstärkning i samverkan med skolan.
Vi söker dig som vill vara med i arbetet med våra familjer, som är positiv till samverkan och som vill vara med i utvecklingen av IFO i allmänhet och familjestödsenheten i synnerhet. Arbetet bedrivs främst under kontorstid men sena eftermiddagar och kvällsarbete förekommer frekvent.Kvalifikationer
Socionom eller motsvarande beteendevetenskaplig utbildning med familjeterapeutisk utbildning motsvarande steg 1.
eller
• Flerårig erfarenhet av familjebehandling med relevanta utbildningar inom familjebehandling.
• God kunskap om socialtjänstens uppdrag.
Vi vill att Du har erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Det är en fördel om du arbetat med föräldrar eller barn med kognitiva svårigheter. Övrig utbildning/erfarenhet av behandlings- och förändringsarbete individuellt eller i grupp med barn, unga och vuxna är meriterande.
Vi söker dig som självständigt kan strukturera och prioritera ditt arbete, har god samarbetsförmåga och ett stort engagemang i rollen som behandlare.
För att passa in i vår arbetsgrupp delar du våra egenskaper av att vara prestigelös, flexibel, nytänkande, lösningsfokuserad, engagerad och bryr dig om dina medarbetare och din arbetsgrupp.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i vårt arbetslag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 .
Arbetstid: Dagtid.
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan direkt! Tillträde sker enligt överenskommelse.
Då arbetet är med barn kommer utdrag ur belastningsregistret krävas in.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Arbetsplats
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Kontakt
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst 0293-21 80 00 Jobbnummer
10011014