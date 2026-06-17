Familjebehandlare
Härjedalens kommun / Socialsekreterarjobb / Härjedalen Visa alla socialsekreterarjobb i Härjedalen
2026-06-17
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Avdelningen IBÖJ i Härjedalen är en avdelning för individ-och familjeomsorg, arbetsmarknadsenheten och öppenvård.
Öppenvårdsenheten omfattar föräldrastöd, anhörigstöd och beroendebehandling. Enheten bedriver stöd till personer i hemmet, grupper, familjesamtal, enskilda samtal samt kan vara behjälpliga när myndighetsutövare ska göra bedömningar inför till exempel LVM/LVU.
I takt med att vi utvecklar vårt förebyggande arbete växer vårt behov av behandlare. Det innebär att du utifrån din kompetens och dina idéer får vara med att forma verksamheten utifrån nya Socialtjänstlagen.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du arbetar som behandlare i en personalgrupp med sju behandlare och en enhetschef. Du kommer tillsammans med teamet att ha huvudsakliga arbetsuppgifter med fokus på behandling mot barn, ungdomar och föräldrar. Behandlingen omfattar individuellt anpassade samtal, både enskilt och i grupp.KvalifikationerKvalifikationer
• Socionom/beteendevetare, pedagogisk utbildning alternativt utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
• Erfarenhet av arbete med målgruppen samt av att hålla i gruppsamtal och enskilda samtal.
• B-körkort.
• Kunskap om anknytningsteori och ett systemorienterat arbetssätt.
Meriterande:
• Utbildning för Samarbetssamtal, Trappan, anhörigstöd till barn med riskbrukande/beroende vårdnadshavare.
• Familjeterapiutbildning och arbetslivserfarenhet inom området.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
• Du är bra på att samarbeta med både familjer, kollegor och externa samverkanspartners.
• Du är tydlig, prestigelös och intresserad av att utveckla dig själv och verksamheten.
• Du har förmåga att motivera till förändring och skapa goda relationer, är lyhörd och har förståelse för andra människors situation.
Vi erbjuder
• Ett intressant och omväxlande arbete med många möjligheter.
• Flextid.
• Friskvård på arbetstid.
• Regelbunden handledning.
• Delaktighet i utvecklingen av verksamheten.
Kontaktinformation
Carina Hansson, Enhetschef, 0680 - 162 07, carina.hansson@herjedalen.se
Anneli Stenberg, Fackligt ombud Vision, 0680 - 162 77, anneli.stenberg@herjedalen.se
Angela Myhr, Fackligt ombud SSR, 0684 - 168 38, angela.myhr@herjedalen.se
Arbetsplats
Sveg
Viktig information:
Arbetsgivare: Härjedalens kommun
Ref.nr: 5146478909
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Startdatum: 2026-10-01
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Kommun
(org.nr 212000-2510), https://www.herjedalen.se/
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842 80 SVEG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härjedalens kommun Kontakt
Fackligt ombud Vision
Anneli Stenberg anneli.stenberg@herjedalen.se +4668016277 Jobbnummer
9968356