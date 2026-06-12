Familjebehandlare
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Vimmerby Visa alla socialsekreterarjobb i Vimmerby
2026-06-12
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Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Vi söker en familjebehandlare med kompetens och erfarenhet av arbetet med barn, ungdomar och familjer samt våld i nära relation till Enheten för barn och familj, Familjeteamet som är socialtjänstens öppenvård.
Familjeteamet arbetar främst med familjebehandling till kommunens barn, ungdomar och familjer. Arbetet innebär till exempel föräldrastöd/familjearbete i olika former, enskilda samtal, kartläggningar, observationer och umgängen. I verksamheten bedrivs även samarbetssamtal, stöd vid våld i nära relation, samordning och verkställighet av ungdomstjänst och ungdomsvård.
Familjebehandlarna vänder sig främst till familjer med barn och ungdomar i ålder 0-18 år. Arbetet utgår från föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov. Insatserna syftar till att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer kring barnet eller ungdomen.
I arbetet är det viktigt att kunna utgå från familjens egna resurser och att arbeta tillsammans med barnen, ungdomarna, föräldrarna och övrigt nätverk för att möta upp barnens och ungdomarnas behov av stöd. Uppdragets karaktär styr hur man planerar och förlägger arbetet vilket innebär en hög grad av flexibilitet. Arbetet innebär också ett nära samarbete med socialsekreterare och andra viktiga kontakter omkring barnet och familjen. Du färdigställer genomförandeplan och dokumenterar ditt arbete genom dokumentationssystemet Lifecare. Arbetet regleras genom flertalet lagstiftningar som exempelvis socialtjänstlagen, offentlighet- och sekretesslagen, föräldrabalken m.fl.
Familjeteamet är en del av Enhet för barn och familj och består idag av 9 medarbetare som leds av en enhetschef. Familjeteamet sitter i egna lokaler på Rönnbärsgatan i Vimmerby.
Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och stimulerande arbete på en stabil arbetsplats med engagerade och erfarna kollegor. Arbetsgruppen har regelbundet kvalificerad handledning och både kortare och längre vidareutbildningar erbjuds utifrån verksamhetens behov. Vi erbjuder även flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot ledig tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, socialpedagog om 180 hp eller annan universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. B-körkort med manuell växellåda är ett krav.
För att lyckas och trivas i rollen är det viktigt att du är en trygg person med god empatisk förmåga och personlig mognad. Samtidigt är det även viktigt att du är flexibel, lojal och relationsskapande, samt att du har en god samarbetsförmåga men att du också är trygg med att arbeta självständigt. Du är strukturerad och har en god förmåga att planera och genomföra ditt arbete på ett effektivt och rättssäkert sätt. Du är engagerad och intresserad av verksamhetsområdet, samt har en vilja och förmåga att ta ansvar för helheten i verksamheten och intresse av metod- och verksamhetsutveckling. Du kommunicerar också på ett tydligt sätt i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete. Det är också meriterande om du har kunskaper inom olika behandlingsmetoder och bedömningsinstrument.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 Eller enligt överenskommelse.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Fackliga representanter nås via kommunens växel 010-356 90 00hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330528". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby Kommun
(org.nr 212000-0787)
Stadshuset (visa karta
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598 81 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Petra Bjälefors petra.bjalefors@vimmerby.se 010-356 91 57 Jobbnummer
9960555