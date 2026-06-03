Familjebehandlare
Åstorps kommun, Individ & familjeomsorg / Socialsekreterarjobb / Åstorp Visa alla socialsekreterarjobb i Åstorp
2026-06-03
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Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du med kvalificerat förändringsarbete riktat till barn, ungdomar, vuxna och familjer i utsatta situationer. Du kommer variera ditt arbetssätt mellan renodlad samtalsmetodik, med manualbaserade metoder och/eller med mer praktiskt och konkret arbete, så kallat hands on arbete. Du behöver även vara bekväm med att, tillsammans med kollega, hålla i gruppverksamhet riktad till olika målgrupper.
Dina uppdrag kommer att vara inriktade mot individ, familj och/eller ett system eller nätverk och du behöver vara duktig på att samverka med andra aktörer runt den enskilde/familjen. Samarbete med socialsekreterare, samverkan med olika interna och externa verksamheter är viktiga byggstenar i arbetet. Flexibilitet i ditt dagliga arbete är en förutsättning för att kunna arbeta med familjebehandling i Åstorps kommun, därför kan du ibland behöva vara på plats tidig morgon och/eller senare kväll.
Du har förmåga att samordna och driva olika processer utifrån ett helhetsperspektiv. Vilket stöd som erbjuds beror på vilka behov som finns. Vi arbetar aktivt utifrån den enskildes olika behov och erbjuder flexibelt och individuellt anpassat stöd utifrån beprövad erfarenhet och evidens. Vi jobbar med ett salutogent förhållningssätt där verksamheten präglas av ett systemiskt synsätt.
Enheten, Öppenvården, är en del av Individ och familjeomsorgen och består av 10 medarbetare som utöver ovanstående arbetar med familjebehandling. Du arbetar i nära samarbete med dina kollegor samt Individ och familjeomsorgens tre andra enheter, BoU Utredning och mottag, BoU Familjehemsvård och uppföljning samt Individ och försörjning. Du ingår i en grupp med stort engagemang, prestigelöshet och samarbetsvilja. Du får en chef som arbetar med tillitsbaserad styrning och ledning och som ger dig förutsättningar att ta eget ansvar.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Du som söker är socionom, beteendevetare, socialpedagog eller har annan adekvat utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
Det är önskvärt med vidareutbildning inom området, gärna systemteoretisk utbildning eller andra manualbaserade metoder som syftar till att bedriva ett förändringsarbete.
Meriterande är om du har FFT, ABFT, KiBB, MI, grundläggande psykoterapi, barngruppsutbildning, VINR
Körkorts krav för manuellt växlad bil.
Vi erbjuder
Ett utvecklande, betydelsefullt arbete i en kompetent och omtänksam arbetsgrupp med mycket humor och nyfikenhet.
Kompetensutveckling efter behov.
2 000 kronor i friskvårdsbidrag per år.
Möjlighet att semesterväxla, vilket innebär att du byter semesterersättning mot extra semesterdagar.
Introduktionsdag och digital introduktion för dig som nyanställd.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Arbetstiden är förlagd på dagtid, kl. 08.00-17.00.Visst behov av tjänstgöring på kvällstid kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329046". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps Kommun
(org.nr 212000-0936)
265 80 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åstorps kommun, Individ & familjeomsorg Kontakt
Enhetschef, Öppenvården
Linnea Spjut linnea.spjut@astorp.se 042-643 74 Jobbnummer
9945251