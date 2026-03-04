Familjebehandlare
2026-03-04
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
Du blir en del av ett team med uppgift att utföra uppdrag och bedriva förändringsarbete i familjers egen hemmiljö. I arbetet ingår stödjande insatser, både enskilt och i grupp. Exempelvis kommer du att arbeta stödjande för placerade barn rörande umgänge och i hemflyttsprocessen. Även i familjer där det förekommit våld av olika form och där det finns psykosocial problematik. Vissa uppdrag kan komma att förläggas kvällar och helger och ensamarbete förekommer. I linje med nya socialtjänstlagen kommer Öppenvården att ingå i en enhet där det förebyggande arbetet kommer att utvecklas.Kvalifikationer
Vi ser att sökande ska ha erfarenhet av att arbeta med familjebehandling minst ett år. Det är även av vikt att sökande har b-körkort då visst arbete är förlagt i den enskildes hem.
Har man erfarenhet av att arbeta med familjer med yngre barn och erfarenhet av myndighetsutövning inom IFO så är detta meriterande.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både med klienter och medarbetare. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen.
ÖVRIGT
Som anställd har du flextids avtal samt extern handledning.
Vid anställning ska registerutdrag från polismyndigheten uppvisas.
