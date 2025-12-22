Familjebehandlare
2025-12-22
Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Förmånen med att arbeta inom Barn och ungdom är att du hos oss får individuell kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, möjlighet till gratis parkeringsplats, närhet till tåg- och busstation som finns ett stenkast från socialkontoret och självklart fantastiska kollegor.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vi söker en familjebehandlare till familjecentrum, öppenvård barn och ungdom.
Ny socialtjänstlag innebär behov av förändrat arbetssätt med fokus på ett kunskapsbaserat och lätt tillgängligt stöd med våra barn och familjer i fokus.
Du möter föräldrar, barn och ungdomar både enskilt och i grupp. Dina specifika arbetsuppgifter som socionom på familjecentrum handlar om att på ett flexibelt men strukturerat sätt vara lyhörd för familjernas behov.
I tjänsterna ingår också att erbjuda och leda gruppverksamhet, föra motiverande samtal samt erbjuda individuella och föräldrastödjande samtal. Det ingår även att finnas med som familjevägledare på öppna förskolan ett par gånger i veckan. Det pågår just nu ett implementeringsarbete med att införa FFT (funktionell familjeterapi) som evidensbaserad metod i verksamheten.
Du arbetar även med skolsociala team. Vi har ett nära samarbete med skolan och har även under året startat upp ESTER tillsammans.
En relativt stor del av detta arbete sker i den öppna verksamheten. Men då familjernas behov styr anpassas våra arbetstider ibland och helg- och kvällsarbete kan förekomma.
Som socionom på familjecentrum tillhör man öppenvårdsenheten inom individ- och familjeomsorgen.
Arbetet är flexibelt med korta beslutsvägar i den lilla kommunen.
Vi står nu inför en spännande omställning i och med ny socialtjänstlag där möjlighet finns att vara med och påverka verksamheten. Häng med!Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomutbildning eller annan likvärdig beteendevetenskaplig utbildning. Tidigare erfarenhet från arbete med barn och/eller ungdomar är ett krav. Meriterande är om du har utbildning inom metoder så som exempelvis Signs of Safety, Hela Barn, Tryggare Barn, Komet, FFT och ÅP.
Vi tror att du behöver uppskatta en arbetsmiljö som är omväxlande och där ingen dag är den andra lik.
Du är en problemlösare, kan analysera situationer och fatta beslut. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt.
Eftersom arbetet ibland innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.
Du har förmåga att kontinuerligt sköta dokumentation då arbetet ställer höga krav på dokumentation och rättssäkerhet.
Du är trygg i din yrkesroll, vågar tänka nytt och öppen för att medverka i pågående utvecklingsarbete.
Utifrån vår kommunstorlek arbetar vi tätt tillsammans och hoppas på att du, precis som vi, är en driven lagspelare med lyhört förhållningssätt och stor ansvarskänsla.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav då det inom tjänsten ingår bilkörning.
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Enligt avtal.
