Familjebehandlare
Staffanstorps kommun, IFO - Enheten för Stöd och Behandling / Socialsekreterarjobb / Staffanstorp Visa alla socialsekreterarjobb i Staffanstorp
2025-11-13
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
Arbetsmarknadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde och omfattar bland annat individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och integration. Grundläggande principer för vårt arbete är helhetssyn och den enskildes delaktighet och ansvar. Våra olika stödinsatser, vårdinsatser och behandlingsinsatser syftar alla till att stärka förmågan till förändring och oberoende.
Arbetsmarknadsförvaltningen består av fem enheter; barn och familj, stöd och behandling, vuxen, mottag och vägledning samt kvalitets- och verksamhetsstöd.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med familjer och göra verklig skillnad i barns och ungas liv? Vi söker nu en engagerad familjebehandlare till vårt familjeteam i enheten för stöd och behandling.
Som familjebehandlare hos oss arbetar du med öppenvårdsinsatser, såsom familjebehandling, råd och stöd till familjer med barn och ungdomar samt gruppverksamhet för både barn och föräldrar. Det är ett omväxlande, kreativt och meningsfullt arbete där du får använda din kompetens för att stärka familjer i vardagen.
Hos oss möter du en modern, trivsam och utvecklingsinriktad arbetsplats där samarbete och lärande står i centrum. Vi är ett gäng trevliga, kompetenta och engagerade kollegor som stöttar varandra. Du får handledning, möjlighet till kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta hemifrån.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Minst 2 års yrkeserfarenhet av socialt arbete med familjer
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Vidareutbildning i Funktionell Familjeterapi (FFT) eller annan systemteoretisk metod
* Utbildning i Signs of SafetyDina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs i mötet med människor och som kan skapa trygghet, tillit och goda relationer, både internt och externt. Du lyssnar, visar empati och respekt.
Du är strukturerad och målmedveten, har lätt för att planera och följa upp ditt arbete, och uttrycker dig tydligt och anpassat i både tal och skrift. Du ser möjligheter, behåller lugnet även i utmanande situationer och bidrar med positiv energi i teamet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Staffanstorps kommun har valt att ta bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-656". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffanstorps kommun
(org.nr 212000-1017) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Staffanstorps kommun, IFO - Enheten för Stöd och Behandling Kontakt
Enhetschef, Stöd och behandling
Andreas Frid andreas.frid@staffanstorp.se 046-25 11 73 Jobbnummer
