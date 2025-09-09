Familjebehandlare
Habo Kommun / Socialsekreterarjobb / Habo Visa alla socialsekreterarjobb i Habo
2025-09-09
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Habo Kommun i Habo
Habo kommun ligger i södra Vätterbygden som är en av landets främsta tillväxtregioner.
I Habo finns allt från ett livaktigt centrum, närhet till skog, natur och härliga bad i Sveriges näst största sjö. 2024 har Habo fått pris som "Årets superkommun" i kategorin "städer och stadsnära kommuner". 2025 fick Habo kommun en silverplats i "Årets superkommun".
Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg (IFO) är organisatoriskt uppdelad i tre enheter. Enheten för Barn och unga, enheten för vuxen och enheten för Öppenvård.
Öppenvårdsenheten består av familjebehandlare, fältsekreterare, vuxenbehandlare, kurator på familjecentral, samt en blivande SSPF koordinator. Enheten ligger under IFO-chef.
Vi söker nu en familjebehandlare/föräldrastödjare då en av våra medarbetare antar andra utmaningar.
Vi rekryterar löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Familjebehandlingen arbetar med barn och unga 0-20 år och med deras familjer. Vi arbetar i nära samarbete med socialtjänstens andra områden samt med andra samarbetspartner. De biståndsbedömda insatserna utförs på uppdrag av socialsekreterare på enheten Barn och unga.
Vi arbetar även med förebyggande arbete i form av föräldrastöd, både enskilt och i grupp. Föräldrastödsgrupper erbjuds regelbundet.
Extern handledning ges cirka en gång per månad. Gruppen träffas en gång per vecka för intern handledning, information till varandra, information från chef, planering med mera.
Vi arbetar såväl enskilt som i team beroende på hur våra uppdrag ser ut. Visst kvällsarbete ingår.Kvalifikationer
Socionom eller utbildning som bedöms likvärdig
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-426". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611) Kontakt
Enhetschef
Susanne Fagerberg susanne.fagerberg@habokommun.se 070-554 81 24 Jobbnummer
9500787