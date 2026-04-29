Familjebehandlare - Brottsförebyggande
2026-04-29
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifter
Nu utökar vi med en tjänst till Enheten för barn och familj! Tjänsten är förlagd i enhetens arbetsgrupp Familjeteamet som är en av tre grupper inom enheten.
Vi söker dig som vill arbeta uppsökande och förebyggande med målgruppen unga, främst 10-18 år, och deras föräldrar. Arbetet är förlagt till dagtid, kvällar och nätter på platser där ungdomarna vistas. Du samarbetar främst med skolan, fritidsgården och polisen samt med medarbetarna inom socialförvaltningen enligt SSPF - en samverkansmodell mellan socialtjänst, skola, polis och fritid.
Kärnan i uppdraget är att bygga förtroendefulla relationer med ungdomar särskilt de som befinner sig i riskzon eller uppvisar normbrytande beteende.
Arbetet innebär bland annat att
• vara närvarande i miljöer där ungdomar vistas, dagtid, kvällar och helger
• etablera och upprätthålla relationer med ungdomar över tid
• identifiera risk- och skyddsfaktorer och agera utifrån dessa
• motivera ungdomar till förändring, aktiviteter och positiva sammanhang
• samverka med skola, socialtjänst, polis, civilsamhälle och andra aktörer
• deltagande i BoB-råd
• ansvara för medling och ungdomstjänst
• dokumentera och följa upp arbetet
Vi söker dig som
• kan stå kvar i svåra samtal och situationer utan att backa
• har förmåga att sätta gränser och samtidigt behålla relationen
• arbetar självständigt och tar ansvar i situationer där du behöver fatta egna beslut
• är flexibel och kan anpassa ditt arbetssätt efter situation och individ
• har god samarbetsförmåga och kan navigera i samverkan med flera aktörer
• har förståelse för olika livsvillkor, kulturer och hur dessa påverkar ungdomars förutsättningar
Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och stimulerande arbete på en stabil arbetsplats med engagerade och erfarna kollegor. Arbetsgruppen har regelbundet kvalificerad handledning och både kortare och längre vidareutbildningar erbjuds utifrån verksamhetens behov. Vi erbjuder även flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot ledig tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, socialpedagog om 180 hp eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. B-körkort med manuell växellåda är ett krav.
För att lyckas och trivas i rollen är det viktigt att du är en trygg person med god empatisk förmåga och personlig mognad. Samtidigt är det även viktigt att du är flexibel, lojal och relationsskapande, samt att du har en god samarbetsförmåga men att du också är trygg med att arbeta självständigt. Du är strukturerad och har en god förmåga att planera och genomföra ditt arbete på ett effektivt och rättssäkert sätt. Du är engagerad och intresserad av verksamhetsområdet, samt har en vilja och förmåga att ta ansvar för helheten i verksamheten och intresse av metod- och verksamhetsutveckling. Du kommunicerar också på ett tydligt sätt i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete. Det är också meriterande om du har kunskaper inom olika behandlingsmetoder och bedömningsinstrument.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Fackliga representanter nås via kommunens växel 010-356 90 00hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319544".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby kommun
(org.nr 212000-0787)
Stadshuset
)
598 81 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Petra Bjälefors petra.bjalefors@vimmerby.se 010-356 91 57
9881474