Familjär industri söker montörer
Jobandtalent Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Falkenberg Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Falkenberg
2025-09-11
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna. Publiceringsdatum2025-09-11Om företaget
Vår kund är en ledande aktör inom tillverkning av högkvalitativa produkter. Med flera års erfarenhet och ett starkt engagemang för kundnöjdhet strävar vi alltid efter att leverera bästa möjliga resultat.Dina arbetsuppgifter
Som montör kommer du att ansvara för bearbetningen och färdigställning av produkterna . Arbetsuppgifterna inkluderar att säkerställa korrekt montering enligt specifikationer och branschstandarder samt att säkerställa högsta kvalitet och finish.Kvalifikationer
God verktygsvana
Förmåga att läsa och förstå ritningar
Tidigare erfarenhet av liknande arbete
Körkort B och tillgång till bil
Bra svenska, tal och skrift
Anställningsvillkor
Behovet hos kund är v from vecka 39/40 och resterande del av 2025
Arbetstid: Heltid, dagtid
Placering: Falkenberg
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Job&Talent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Sandra Lindulf sandra.lindulf@jobandtalent.com 0733-898799 Jobbnummer
9505103