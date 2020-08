Fälttekniker till spännande företag! - Bravura Sverige AB - Tele- och elektronikreperatörsjobb i Umeå

Prenumerera på nya jobb hos Bravura Sverige AB

Bravura Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Umeå2020-08-25Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2020-08-25Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!I rollen som fälttekniker arbetar du med kommunikationsinfrastruktur. Du ingår i ett team men arbetar tätt tillsammans med andra kompetensområden. Du är främst ansvarig inom dina egna projekt där det även ingår avrapportering. Du kommer att arbeta mycket ute på fält och ha direkt kontakt med kund.Arbetet innebär mycket eget ansvar där du ofta utgår hemifrån och kan styra mycket av din egen tid.Erfarenhet av tekniskt arbeteGoda datakunskaperB-körkortGoda kunskaper i svenska, både i tal och skriftI rollen som fälttekniker är du självgående och uppskattar att lära dig nya saker i arbetet. Då du arbetar mot tidsramar är det viktigt att du tycker om att ta mycket eget ansvar samt att ha ett flexibelt arbetssätt.Övrig information:Det här är en annons där företagets namn inte framgår. Ibland väljer vi eller företaget själva att inte gå ut med namnet. Självklart kommer vi att berätta vilket företag det är. Senast om vi ses på intervju.Start: Enligt överenskommelsePlats: UmeåLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: Fälttekniker, UmeåVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2020-09-08Bravura Sverige AB5332964