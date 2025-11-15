Fälttekniker på 80% till framtidens elbilsföretag
2025-11-15
Har du ett intresse för teknik och brinner för god service? Då är detta en fantastisk möjlighet för dig att hoppa på tåget mot en framgångsresa. Sök redan idag då urvalet sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu efter en fälttekniker till NIO där du kliver in i ett självständigt arbete med fokus på att säkerställa driftsäkerheten på siterna runt om i Stockholmsområdet. Arbetet är varierande; ena stunden ägnar du dig åt proaktivt underhåll, vilket innefattar regelbundna besiktningar samt att hålla rent från snö, is och löv. I nästa stund hanterar du akut felsökning. Vid inkommande larm agerar du snabbt och självständigt för att lokalisera och åtgärda fel i stationen, oavsett om problemet sitter i kontaktanslutningar, hårdvara eller mjukvara. Dessutom, under vinterns utmaningar, bistår du även våra kunder på plats med praktiska lösningar, till exempel genom att utföra batteribyten.
Uppdraget är initialt 3 månader.
Du erbjuds
Dina arbetsuppgifter
Det är ditt ansvar att se till så byten av bilens batterier sker smärtfritt samt att kunderna får en förstklassig serviceupplevelse. Våra siter har öppet veckans alla dagar mellan 7-22 där du och dina kollegor avlöser varandra i ansvaret för siten.
• Hjälpa användarna med att byta ut batterier om problem uppstår.
• Daglig inspektion och underhåll av utrustningen
• Felsökning vid problem med exempelvis batteribyte
• Föra register över underhålls- och driftsdata
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av liknande roll inom fältservice eller teknisk support.
• God teknisk förståelse och förmåga att snabbt sätta sig in i nya system.
• Avancerad problemlösningsförmåga och analytiskt tänkande.
• Grundläggande kunskap om IT-nätverk och mjukvara.
• B-körkort.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående
• Problemlösande
• Driven
