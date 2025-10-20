Fältsystem, Applikationsspecialist - Assemblin El
2025-10-20
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära verksamheten och göra Handyman och andra digitala verktyg till en självklar del av vardagen för elektriker ute
I den här rollen får du en central funktion i att utveckla och optimera användningen av digitala fältverktyg - främst Handyman, men även andra system för planering, ritningar och rapportering. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att skapa effektiva och användarvänliga digitala arbetssätt.Som applikationsspecialist kombinerar du teknik, systemförståelse och utbildning i en roll där du är länken mellan användarna och den tekniska utvecklingen. Du har stort eget ansvar och frihet att planera dina insatser tillsammans med verksamheten.Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
I den här rollen får du en självständig och utvecklande vardag i en företagskultur som uppmuntrar initiativ och där idéer snabbt blir verklighet. Du ser tydligt resultatet av ditt arbete - hur dina insatser förenklar det dagliga arbetet och bidrar till smartare och mer effektiva arbetssätt.
Assemblin El erbjuder en engagerad och lösningsorienterad miljö där samarbete och nyfikenhet står i centrum. Här trivs du som vill arbeta nära verksamheten, ta ansvar och samtidigt bidra till att driva den digitala utvecklingen framåt.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
I rollen som applikationsspecialist fältsystem blir du en nyckelperson i att utveckla hur Assemblin El arbetar digitalt ute i fält. Ditt fokus ligger på att skapa effektiva, användarvänliga och välfungerande lösningar som underlättar vardagen för montörer, arbetsledare och projektteam.
Du kommer bland annat att:
• Förvalta, vidareutveckla och optimera Handyman samt andra digitala verktyg som används i det dagliga fältarbetet
• Stödja och utbilda användare på olika nivåer - både vid introduktion och vid nya funktioner eller förändrade arbetssätt
• Skapa tydliga manualer, guider och utbildningsmaterial som gör systemen lätta att förstå och använda
• Följa upp och analysera användningen för att identifiera förbättringsmöjligheter och föreslå utvecklingsinsatser
• Vara ett stöd ute i verksamheten vid införande av nya arbetssätt, funktioner eller systemuppdateringar
• Hantera supportärenden och frågor kring Handyman och tillhörande system, samt säkerställa att problem löses effektivt
• Bidra aktivt i förbättringsforum och projekt kopplade till digitalisering och verksamhetsutveckling
• Säkerställa att digitala ritningar, data och verktyg är korrekta, uppdaterade och tillgängliga för rätt personer
• Besöka kontor och projektplatser runt om i landet för att stötta användare, hålla utbildningar och bidra till kunskapsdelning
Värt att veta
Tjänsten har sin bas med fördel i Stockholm eller Örebro, men det finns möjlighet att utgå från annan ort i Mellansverige eller övriga delar av landet. Rollen innebär en hög grad av rörlighet och omfattar regelbundna resor, särskilt under den första tiden då du lär känna verksamheten.
Du rapporterar till chefen för Verksamhetsutveckling och arbetar självständigt, men med stöd av IT-supporten, supportteamet och andra centrala funktioner i organisationen. Anställningen är på heltid och tillsvidare med en inledande provanställning.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet från installations-, el- eller larmbranschen och som förstår hur arbetet fungerar ute i fält. Du har goda kunskaper i Handyman eller liknande digitala fältstödsverktyg och trivs med att förklara tekniska lösningar på ett enkelt och pedagogiskt sätt.
Du behärskar svenska i tal och skrift och har B-körkort.
Du är en kommunikativ och relationsskapande person som tycker om att samarbeta och skapa engagemang hos andra. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina uppgifter och har ett genuint intresse för att utveckla både system och människor. Du motiveras av att se förbättringar i det dagliga arbetet, trivs i ett omväxlande tempo och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Samtidigt är du en praktisk problemlösare som snabbt sätter dig in i användarnas utmaningar och hittar lösningar som fungerar i verkligheten.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG IT Digital, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
