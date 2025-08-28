Fältservicetekniker till Lantmännen Maskin
Har du erfarenhet av maskiner kan Lantmännen Maskin vara din nästa arbetsplats som servicetekniker. Du kommer med en fordonsteknisk gymnasial utbildning i bagaget. Självklart kan en annan yrkesbakgrund från industrin, lantbruket eller sjön vara intressant. Men grundförutsättningen är att du brinner för maskiner!Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Lantmännen Maskin.Om företaget
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. De ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar de åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av deras mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos deras ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar de tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker arbetar du med service och felsökning av entreprenad- och jordbruksmaskiner ute hos kund. Detta är en resande tjänst där ingen dag är den andra lik.
Lantmännen Maskin arbetar med starka och välkända märken som Valtra, Fendt och Volvo. De är dessutom kontraktsanläggning till Swecon, vilket innebär att de erbjuder auktoriserad service och support för deras maskiner.
Teamet består av en mindre men kunnig och sammansvetsad grupp som brinner för maskiner, service och nöjda kunder. Uppdragsgivarna är allt från stora entreprenadbolag till jordbrukare, kommuner och privatpersoner. Här blir du en viktig del av ett gäng som ställer upp för varandra.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Grundläggande service enligt protokoll (olja, filter, växellådor m.m.)
Felsökning med dator och tolkning av felkoder
Kundkontakt och dokumentation av arbetstid
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av liknande arbete, exempelvis mekaniker
Har grundläggande datorkunskaper
B-körkort
Du erbjuds ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där du har kul på jobbet. Initialt får du en gedigen introduktion och utbildningar via bland annat Volvo där du får möjlighet att utvecklas inom avancerad felsökning. Dina personliga egenskaper är viktigast!
Tekniskt intresserad - Du gillar att förstå hur saker fungerar och tycker om att skruva, felsöka och hitta lösningar.
Noggrann och ansvarsfull - Du arbetar metodiskt och dokumenterar ditt arbete på ett tydligt sätt. Du tar ansvar för din arbetstid och står för det du gör - kunderna betalar för din tid och ska känna förtroende.
Lärvillig - Du vill utvecklas och är inte rädd för att fråga när du stöter på något nytt. Du får kontinuerlig utbildning och stöttning.
Social och serviceinriktad - Du kommer att ha kontakt med både kunder och kollegor, så det är viktigt att du är lyhörd, trevlig och har god kommunikationsförmåga.
Ordningsam - Du håller rent omkring dig och ser till att arbetsbil och arbetsplats är i gott skick. Det ger ett proffsigt intryck - både internt och externt.
Lagspelare - I ett litet men sammansvetsat team där alla hjälper varandra. Det är högt i tak och en god stämning, vilket alla behöver bidrar till.
Självständig - Du förväntas kunna utföra servicearbeten självständigt ute på fältet. Samtidigt vet du när det är dags att be om hjälp.
Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Plats: Örnsköldsvik, Bjästa, Kramfors, Härnösand eller närliggande ort Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller kring din ansökan är du välkommen att kontakta vår support genom att maila till info@bravura.se
eller ringa till nummer 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
