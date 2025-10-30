Fältservicetekniker till Fujitsu
Fältservicetekniker till Fujitsu
Vill du ha ett fritt och varierande jobb där du får lösa tekniska problem och hjälpa kunder på plats? Som Fältservicetekniker hos oss blir du en viktig del i att hålla våra kunders IT- och betallösningar igång - varje dag.
Om rollen
I den här rollen jobbar du ute på fältet med installation, felsökning och reparation av olika typer av IT- och betalsystem. Du utgår från något av våra kontor, men större delen av arbetet sker hos våra kunder i Stockholm med omnejd - inklusive Uppsala och närliggande områden. Resor inom regionen är en naturlig del av jobbet.
Uppdragen varierar mellan olika kunder och miljöer - från butiker och kontor till banker. Du kommer att arbeta med allt från service och incidenthantering till IMAC (Install, Move, Add, Change).
Exempel på arbetsuppgifter
Installation, felsökning och reparation av kassasystem, nätverk, servrar och PC-arbetsstationer
Service och felsökning av bankomater
Installation och konfigurering av nätverkskomponenter (switchar, accesspunkter m.m.)
Installation och felsökning av mjukvara i Windows-miljöer
Hantering av hårdvara och kringutrustning som skrivare och skannrar
Vem är du?
Du har ett genuint teknikintresse och trivs med ett rörligt, praktiskt och kundnära arbete. Du är noggrann, lösningsorienterad och gillar att ta ansvar för dina uppdrag.
Vi tror att du har:
Några års erfarenhet av installation, hårdvara, nätverk och kringutrustning
God vana av att arbeta i Windows-miljöer
Förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
En strukturerad och kommunikativ arbetsstil
B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete i en miljö där teknik möter service. Du blir en del av ett engagerat team med fokus på samarbete, ansvar och kvalitet i allt vi gör. Hos oss finns det alltid möjlighet att växa - både som tekniker och kollega.
Processen
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via mejl, så ansök till tjänsten via vår hemsida. Vid frågor relaterade till processen, varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare. Varmt välkommen med din ansökan!
Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund men levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.Läs mer här: https://barona.se/om-barona/
