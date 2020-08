Fältservicetekniker / servicetekniker till Plandent - Bravura Sverige AB - Installationselektrikerjobb i Stockholm

Bravura Sverige AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm
2020-08-25

Om Bravura:
Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!

Plandent marknadsför och säljer ett brett sortiment av förbrukningsartiklar, utrustning och IT-lösningar från världens ledande tillverkare till tandvårdsteamet i privat och offentlig tandvård. De ägs av finska Planmeca Oy och ingår i Plandent Divison - den största dentala återförsäljarkedjan i norra Europa. Förbrukningsavdelningen har rötter som sträcker sig ända till 1897 då AB S.A. Forssbergs Dentaldepot grundades. Idag jobbar drygt 70 personer i Sverige med anställda i hela landet och huvudkontor i Stockholm.

Som fältservicetekniker arbetar du med dagliga serviceärenden ute hos kund i Stockholmsregionen. Du genomför akut och förebyggande underhåll på installerad utrustning. Uppdragen skiljer sig i karaktär men innehåller exempelvis felsökning, reparationer, förebyggande underhåll, teknisk support, uppgraderingar och installation. Resor till andra regioner inom Sverige kan förekomma vid större kundförfrågningar. Du utgår från hemmet i egen servicebil. Din dag planeras av en intern medarbetare på Plandent som bokar in dig på uppdrag under dagen. Uppdragen kan variera i antal men är i regel mellan 2-6 stycken per dag. Ibland kan schemat prioriteras om när akuta ärenden uppstår vilket kräver att du är flexibel. Oftast arbetar du själv hos kund men det förekommer även gemensamma kunduppdrag med kollegor.

Gymnasieexamen med fördel inom exempelvis teknik eller el
Tidigare erfarenhet av liknande tekniskt arbete
B-körkort
Du uttrycker dig väl i svenska i tal och i skrift

För att lyckas i rollen tror vi att du som person är uppmärksam och tillmötesgående. Du har ett stort intresse för att hjälpa andra, sätter alltid kunden i fokus och anstränger dig för att leverera lösningar. Som person uppskattar du att skapa god kontakt med kunder och att lösa problem som bidrar till nöjda kunder. Du är öppen inför förändringar och har lätt för att anpassa dig efter nya situationer och ser vidare möjligheter i förändringar. I ditt arbete är du grundlig och du tycker om att göra saker ordentligt samt är uppmärksam på detaljer och upptäcker sådant som andra ofta missar.

Övrig information:
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Plats: Utgår hemifrån, kontor i Årsta
Lön: Enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2020-09-25