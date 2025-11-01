Fältservicetekniker inom försvarssektorn
2025-11-01
Vi söker nu en resande fältservicetekniker till vår kund i Arboga, som är ett av Nordens ledande teknikkonsultbolag med kunder inom försvar, försvarsindustri och civil infrastruktur. Här får du chansen att utvecklas genom utmanande arbetsuppgifter samtidigt som du bidrar till samhällsviktiga funktioner. Vi arbetar med löpande urval så ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Hos vår kund välkomnas du till ett bolag med stark teknisk kompetens och uppdrag som gör verklig skillnad. Hos vår kund välkomnas du till ett bolag med stark teknisk kompetens och med uppdrag som gör verklig skillnad. Du kommer att ingå i ett team på fem fältservicetekniker. Din roll utgår från kontoret i Arboga, men majoriteten av din arbetstid spenderar du ute i fält hos företagets kunder, som främst är verksamma i försvarssektorn.
Som fältservicetekniker innebär dina huvudsakliga arbetsuppgifter att hantera installation, tillsyn, reparation, test och underhåll av avancerade radarsystem. Rollen innebär resande över hela Sverige, både självständigt och i team. En del av ditt arbete utförs i master och innebär klättring, så det är viktigt att du är bekväm med arbete på hög höjd. När du inte är i fält utför du uppgifter i verkstadsmiljö där du förbereder material och reparerar utrustning. Rollen inkluderar även vissa administrativa delar som t.ex. teknisk dokumentation. Du förväntas också ha direktkontakt med kunden för att planera dina arbeten och ge support. På sikt kommer du även att utbilda användare i tekniken.
Du erbjuds
• En roll i ett stöttande och kompetent team som främjar kontinuerlig kompetensutveckling
• En gedigen onboarding och möjlighet att lära dig från grunden, även om branschen är ny för dig
• Utbildning i el - och telearbete på hög höjd samt vid behov utbildning i svetsning/blästring
• En trygg roll i en växande bransch
Dina arbetsuppgifter
• Genomföra tillsyn och reparationer av radaranläggningar
• Felsöka och åtgärda tekniska problem på plats hos kund och i verkstadsmiljö
• Dokumentera ditt tekniska arbete, tolka tekniska manualer och scheman för underhåll och reparation
• Hantera kunddialog och genomföra utbildningar
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av arbete i en teknisk roll där du fått god teknisk/mekanisk förståelse och förmåga att felsöka
• Är bekväm med arbete på hög höjd
• Har ett stort tekniskt intresse
• Kommunicerar flytande på svenska i tal och skrift, samt obehindrat på engelska, detta då det krävs i den dagliga kommunikationen
• Har svenskt medborgarskap, vilket krävs då tjänsten är placerad i säkerhetsklass
• Har B-körkort och är öppen för resor inom Sverige
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av svetsning, bearbetning av material, blästring eller lackering
• Erfarenhet eller utbildning i arbete på hög höjd
• Arbetslivserfarenhet inom Försvarsmakten
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Du är en nyfiken person som trivs med en varierande vardag och gillar att resa. Du trivs med att arbeta praktiskt med produkterna såväl som att ha kundkontakt. Du gillar att lösa tekniska problem och tar egna initiativ för att hitta lösningar på tekniska utmaningar du kan komma att ställas inför. Då du ingår i ett team tror vi att du är en kommunikativ och social person som trivs bra i samarbete med andra, samtidigt som du är bekväm med att bli mer självständig i rollen på sikt.Övrig information
• Start: Omgående/enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Du utgår från kontoret i Arboga där du har servicebil och verktyg, möjlighet att utgå hemifrån finns inte.
• Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen).
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
