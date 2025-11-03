Fältservicetekniker i Trelleborg
Maskinia AB Trelleborg / Maskinreparatörsjobb / Trelleborg
2025-11-03
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maskinia AB Trelleborg i Trelleborg
Maskinia AB är en komplett maskinpartner och generalagent i Sverige för Develon, Case & Bergmann. Företaget har sitt huvudkontor i Linköping med filialer i Järfälla/Stockholm, Göteborg, Munkedal, Jönköping, Kalmar, Trelleborg, Staffanstorp och Sundsvall. Verksamheten omfattar försäljning av nya och begagnade entreprenadmaskiner, uthyrning, service och reparation samt reservdelsförsäljning. Maskinia AB startades 1984 i Linköping, har ca 100 anställda och omsätter 590 MKR. Läs mer på www.maskinia.se
Har du ett genuint intresse för fordon och erfarenhet som mekaniker inom lätta eller tunga fordon? Vill du utvecklas vidare inom entreprenadmaskiner i en dynamisk arbetsmiljö där du både arbetar självständigt och i nära samarbete med kollegor och kunder? Då kan du vara den vi söker!
Maskinia i Trelleborg söker nu en erfaren fältservicetekniker till vår anläggning, där du får möjlighet att arbeta med marknadsledande produkter och utvecklas inom ett växande företag med familjär företagskultur.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som fältservicetekniker hos oss kommer du att arbeta med service och reparation av entreprenadmaskiner ute i fält hos våra kunder. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Felsökning och problemlösning inom el, hydraulik och motorer
Genomföra servicearbeten och reparationer av entreprenadmaskiner
Utveckla och vårda kundrelationer samt ansvara för att möta kundens behov
Arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegorna på verkstaden och inom Maskinia Arbetet är varierande och ställer krav på självständighet, men hos oss är samarbete centralt. Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, både inom din nuvarande roll och vidare inom företaget.Profil
För att lyckas i rollen söker vi dig som:
Har erfarenhet som mekaniker, antingen inom lätta eller tunga fordon
Är tekniskt nyfiken och vill fortsätta utvecklas inom entreprenadmaskiner
Är lösningsorienterad, noggrann och har förmågan att arbeta självständigt
Trivs med att ha kundkontakt och är duktig på att bygga långsiktiga relationer
Har B-körkort och behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande med svetskompetens och BE-körkort i denna tjänstSå ansöker du
Om detta låter som något för dig, skicka din ansökan senast 2025-12-07. Vi genomför intervjuer löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten eller vill veta mer om Maskinia, välkommen att kontakta Per Brorsson Platsansvarig Trelleborg 0708-270361 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maskinia AB
Verkstadsgatan 3
231 66 TRELLEBORG
Maskinia AB Trelleborg
