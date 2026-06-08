Fältservicetekniker
Maskinia Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Staffanstorp Visa alla maskinreparatörsjobb i Staffanstorp
2026-06-08
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Maskinia AB är en komplett maskinpartner och generalagent i Sverige för Develon, Case & Bergmann. Företaget har sitt huvudkontor i Linköping med filialer i Järfälla/Stockholm, Göteborg, Munkedal, Jönköping, Trelleborg, Staffanstorp och Sundsvall. Verksamheten omfattar försäljning av nya och begagnade entreprenadmaskiner, uthyrning, service och reparation samt reservdelsförsäljning. Maskinia AB startades 1984 i Linköping, har ca 105 anställda och omsätter 590 MKR. Läs mer på www.maskinia.se
Har du ett genuint intresse för fordon och erfarenhet som mekaniker inom lätta eller tunga fordon? Vill du utvecklas vidare inom entreprenadmaskiner i en dynamisk arbetsmiljö där du både arbetar självständigt och i nära samarbete med kollegor och kunder? Då kan du vara den vi söker!
Maskinia i Staffanstorp söker en fältservicetekniker, där du får möjlighet att arbeta med marknadsledande produkter och utvecklas inom ett växande företag med familjär företagskultur.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som fältservicetekniker hos oss kommer du att arbeta med service och reparation av entreprenadmaskiner ute på fält och i vår verkstad i Staffanstorp. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Felsökning och problemlösning inom el, hydraulik och motorer
Genomföra servicearbeten och reparationer av entreprenadmaskiner
Utveckla och vårda kundrelationer samt ansvara för att möta kundens behov
Arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegorna på verkstaden och inom Maskinia
Arbetet är varierande och ställer krav på självständighet, men hos oss är samarbete centralt. Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, både inom din nuvarande roll och vidare inom företaget.Profil
För att lyckas i rollen söker vi dig som:
Har erfarenhet som mekaniker, antingen inom lätta eller tunga fordon
Är tekniskt nyfiken och vill fortsätta utvecklas inom entreprenadmaskiner
Är lösningsorienterad, noggrann och har förmågan att arbeta självständigt
Trivs med att ha kundkontakt och är duktig på att bygga långsiktiga relationer
Har B-körkort och behärskar svenska och engelska i tal och skriftSå ansöker du
Om detta låter som något för dig, skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev.
Intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten eller vill veta mer om Maskinia?
Kontakta gärna vår Platschef Per Brorsson på 0410-74 08 51 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maskinia Aktiebolag
(org.nr 556260-8603), https://www.maskinia.se/
Truckstigen 11 (visa karta
)
245 34 STAFFANSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maskinia AB Staffanstorp Kontakt
Platschef
Per Brorsson per.brorsson@maskinia.se 0410-74 08 51 Jobbnummer
9951909