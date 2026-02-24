Fältserviceplanerare - Vindkraft till Siemens Energy
2026-02-24
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till ett hållbart klimat. Med över 94 000 medarbetare genererar företaget elektricitet för 16 % av världens befolkning och arbetar för pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar och underhåller turbiner och kraftanläggningar globalt, med en stark serviceorganisation som säkerställer effektiv drift och hög leveranskvalitet.Arbetsuppgifter
Som fältserviceplanerare blir du navet i både förebyggande och korrigerande underhåll. Du ansvarar för att planera, koordinera och följa upp aktiviteter så att rätt kompetens och resurser alltid finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.
I rollen arbetar du nära Site Operations Managers och tekniker på plats, leder planeringsmöten, hanterar Work Orders och Service Orders i system som SAP, och bidrar aktivt till kontinuerlig förbättring av processer och arbetsflöden. Rollen kräver teknisk förståelse, analytisk skärpa och strukturerat arbetssätt i en dynamisk, internationell miljö.
Planera och optimera förebyggande och korrigerande underhåll på vindkraftsanläggningar för att säkerställa maximal driftssäkerhet.
Koordinera resurser, personal och specialiserad utrustning, inklusive kranar och lyftverktyg, för effektiv genomförande av serviceaktiviteter.
Administrera och följa upp Work Orders och Service Orders, inklusive notifications, avvikelser och korrekt tidsregistrering.
Delta i planeringsmöten och leverera statusrapporter, KPI-uppföljning och beslutsunderlag till ledning och intressenter.
Säkerställa att underhållsaktiviteter genomförs enligt plan och bidra till kontinuerlig förbättring av processer, arbetsflöden och resursutnyttjande. Profil
För att lyckas i rollen som Fältserviceplanerare - Vindkraft söker vi dig som har praktisk erfarenhet av underhållsarbete inom vindkraft och stark förmåga att planera och koordinera resurser. Du är strukturerad, analytisk och kommunikativ, och trivs i en roll med många samarbetsytor. Vi ser gärna att du har:
Minst 2 års erfarenhet som tekniker, senior tekniker eller site lead inom vindkraft eller motsvarande fältarbete.
Dokumenterad erfarenhet av underhållsplanering, resurskoordinering och kapacitetsplanering.
God teknisk förståelse för turbiner och hjälputrustning, inklusive kranar och lyftverktyg.
Starka analytiska färdigheter och förmåga att följa upp KPI:er och rapportera status på ett tydligt sätt.
God kommunikationsförmåga och vana att samarbeta med flera funktioner, både internt och externt.
Meriterande:
Erfarenhet av SAP eller andra planerings- och underhållssystem.
Erfarenhet från internationella projekt eller komplexa projektorganisationer.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Malmö.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Sara Solmansson, sara.solmansson@skill.se
eller ring Telefonnummer: 011- 19 94 71. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
