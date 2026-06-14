Fältservicekoordinator till Voith Hydro AB
Norén & Lindholm AB / Elektronikjobb / Västerås Visa alla elektronikjobb i Västerås
2026-06-14
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eller i hela Sverige
Vill du ha en central roll i en verksamhet som bidrar till framtidens energiförsörjning?Voith Hydro AB är en global aktör inom vattenkraft och spelar en viktig roll i omställningen till hållbar energi. Nu söker vi en fältservicekoordinator som vill vara med och stärka leveransen i en teknikintensiv och samhällsviktig verksamhet.
Om rollen
Som fältservicekoordinator blir du en nyckelperson i planering och samordning av fältserviceuppdrag. Du säkerställer att rätt kompetens finns på plats och att projekten genomförs effektivt; från planering till uppföljning.
Du arbetar nära både egen personal och inhyrda montörer, med många kontaktytor internt och internationellt.
Ditt ansvar omfattar bland annat:
Planering och koordinering av fältserviceuppdrag
Säkerställa bemanning och rätt kompetens i projekten
Uppföljning av tidrapportering, beläggning och dokumentation
Koordinering av resor, utbildningar och säkerhetskrav
Samverkan med projektledare, tekniker och internationella enheter
Vem är du?
För att lyckas i rollen behöver du ha en god teknisk förståelse och trivas nära verksamheten. Du behöver inte vara specialist men du behöver förstå vad arbetet ute i fält innebär och kunna skapa förtroende.
Du är en person som tar ansvar, är strukturerad och har förmågan att hantera många parallella aktiviteter.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av planering, koordinering eller liknande roll
Har teknisk bakgrund, gärna från industri, mekanik eller energi
Är trygg i att prioritera och fatta beslut i en föränderlig vardag
Kommunicerar tydligt, rakt och prestigelöst
Har lätt för att bygga relationer med både interna och externa parter
Erfarenhet från vattenkraft, tung industri eller arbete nära fältpersonal är meriterande.
Varför Voith Hydro AB?
Här får du möjlighet att arbeta i en global organisation med lokal närvaro och samtidigt vara en del av en verksamhet som bidrar till hållbar energiproduktion. Rollen är central med stort ansvar och många kontaktytor där du får vara med och utveckla arbetssätt och struktur i en viktig funktion.Läs gärna mer om oss: www.voith.com
Placeringsort: Västerås
Vill du veta mer?
Rekryteringen sker i samarbete med Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan senast 31 maj. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lisa Tojkander på 070-77 88 155 eller lisa@norenlindholm.se
Vår rekryteringsprocessVi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker både människor och organisationer. Hos oss är alla välkomna att söka. I Norén & Lindholms rekryteringsprocess använder vi person- och logiktester som ett stöd för att säkerställa en strukturerad, objektiv och träffsäker bedömning. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Om Norén & LindholmNorén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vi vill skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norén & Lindholm AB
(org.nr 556674-5047)
Mäster Ahls gata 8 (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Voith Hydro AB Kontakt
Lisa Tojkander lisa@norenlindholm.se 070-7788155 Jobbnummer
9962660