Fältsekreterare till Tomelilla kommun
Tomelilla kommun, Individ och familj / Socialsekreterarjobb / Tomelilla
2025-08-28
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
Tomelilla kommun, Individ och familj i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Resursenheten ansvarar för kommunens öppenvård inom barn och familj, både vad gäller biståndsbedömda beslut och stödinsatser, samt öppenvård för vuxna med substans- och spelberoende. Enheten ingår i verksamheten Stöd och omsorg under Individ- och familjeomsorg, IFO. Arbetet omfattar inte bara direkta insatser utan även ett tydligt brottsförebyggande uppdrag.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som fältsekreterare i Tomelilla kommun arbetar du nära ungdomar och är en viktig del i kommunens förebyggande arbete för barn och unga. Tillsammans med fritidsledare och andra samverkanspartners skapar du trygga och meningsfulla miljöer där ungdomar kan utvecklas. Arbetet innebär både gruppverksamhet och individuella möten, till exempel stödsamtal, rådgivning och information till ungdomar och deras vårdnadshavare.
Du kommer att ha en varierande vardag med många kontakter både direkt med ungdomar och genom samarbete med skolor, fritidsgårdar, socialtjänst och andra aktörer. En central del av arbetet är att arbeta främjande, våldspreventivt och norm kritiskt, med målet att inspirera till förändring och stärka ungdomars delaktighet och trygghet. Du bidrar också till att utveckla fältverksamheten och driver frågor som gör skillnad för unga i kommunen.
Tjänsten är i huvudsak förlagd till dagtid. Vid vissa tillfällen förekommer även arbete på kvällar och helger, exempelvis i samband med högtider och evenemang där ungdomar samlas, såsom Valborg och skolavslutningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
Du har erfarenhet av liknande arbete med ungdomar, gärna från skola, fritid, socialtjänst eller annan verksamhet med fokus på barn och unga.
Du har lätt för att etablera goda relationer med ungdomar, vårdnadshavare och samverkanspartners, och har förmågan att se helheten runt den unge. Du är trygg i dina värderingar och etiska ställningstaganden och kan förmedla detta på ett respektfullt sätt till ungdomarna. Vi ser att du kan arbeta självständigt, har stor initiativförmåga och kan driva förändringsarbete med lyhördhet för behov och riktning. För att lyckas i rollen behöver du också vara positiv, kreativ och lösningsorienterad.
Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Krav för tjänsten är B-körkort (manuell växellåda).
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274708". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Arbetsplats
Tomelilla kommun, Individ och familj Kontakt
Tf. enhetschef
Christina Mattelin Christina.mattelin@tomelilla.se Jobbnummer
9481366