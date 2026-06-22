Fältsekreterare skola - Uppsala Ungdomsjour
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser / Socialsekreterarjobb / Uppsala Visa alla socialsekreterarjobb i Uppsala
2026-06-22
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Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Vill du göra skillnad på riktigt? Hos oss möter du ungdomar och deras föräldrar direkt, arbetar tätt med andra professioner och får stor möjlighet att påverka både ditt arbete och verksamhetens utveckling. Vi ser fram emot din ansökan!
Uppsala ungdomsjour är en del av socialtjänstens insatser för barn och unga. Uppdraget är att arbeta förebyggande och uppsökande i samverkan med andra myndigheter och aktörer.
Verksamheten arbetar trygghetsskapande i flera områden i Uppsala. Du blir anställd av socialförvaltningen, avdelningen för barn och unga, med placering på ungdomsjouren.
Ungdomsjouren är en enhet utan myndighetsutövning som bedriver uppsökande arbete i samverkan med bland annat skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. I teamet finns samordnare, fältsekreterare, socialarbetare och kuratorer. Arbetet bedrivs både lokalt i olika områden och centralt genom samordning av sociala insatser.
Genom samverkan med skolor ser vi en ökad oro för att fler barn i mellan- och högstadiet riskerar att dras in i kriminalitet och andra negativa beteenden. Det visar sig bland annat genom att barn vistas i riskmiljöer utan vuxennärvaro och genom bristande respekt mot andra.
Målet med verkasmheten är att arbeta förebyggande i utsatta områden för att stötta unga i eller nära riskzon för kriminalitet, droger och andra negativa beteenden.
Nu utvecklar vi fler skolsociala team tillsammans med utbildningsförvaltningen och söker fältsekreterare. Tjänsten delas mellan arbete i skola och fält, även efter skoldagens slut. Målet är att stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst så att elever klarar sin skolgång och får stöd tidigt. Satsningen riktas främst till skolor i Sävja, Stenhagen, Gottsunda/Valsätra och Gränby.
Läs gärna mer om vår verksamhet på vår hemsida.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som fältsekreterare inom Uppsala ungdomsjour ansvarar du för delar av det uppsökande och förebyggande arbetet med barn och unga, med särskilt fokus på skolan. I rollen samverkar du med skolor inom ett tydligt geografiskt område och arbetar med trygghetsfrågor samt brottsförebyggande insatser. Arbetet bidrar till att öka tryggheten och minska risken för social oro.
Syftet är att genom en strukturerad samverkan tidigt upptäcka unga i riskzon och minska risken att de faller mellan olika insatser. Målet är att förebygga att unga utvecklar kriminalitet, drogmissbruk eller andra riskbeteenden samt att aktivt arbeta med trygghet bland unga. Du arbetar förebyggande tillsammans med skolan och andra aktörer i området genom att uppmärksamma och identifiera ungdomar som kan behöva stöd. Utifrån varje individs behov erbjuder du insatser och arbetar med livsstilsförändring, främst för unga i åldern 10-16 år.
Du ingår i ett team tillsammans med ungdomsjourens samordnare och samverkar med socialarbetare både i skolan och på fältet. Du har också ett nära samarbete med socialförvaltningens avdelning för barn och unga myndighet samt andra verksamheter.
En viktig del av arbetet är att tillsammans med skolan och andra aktörer följa vad som händer i området och tidigt uppmärksamma sådant som kan utvecklas negativt. Du bidrar också till att mobilisera föräldrar och andra viktiga vuxna i området för att stärka det förebyggande arbetet.
Arbetet innebär att du har schemalagd arbetstid måndag till fredag, både dag- och kvällstid. Du kommer att arbeta vid riskhelger så som till exempel Valborg, skolavslutning och Kulturnatten samt lokala ungdomsarrangemang.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomutbildning, beteendevetare eller motsvarande universitetsutbildning och minst 3 års arbetslivserfarenhet, varav 2 år inom socialt arbete med barn och unga. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Du behöver även ha B-körkort.
Vi ser gärna att du har utbildning i Signs of Safety, Systemteori, Min karta, MI-utbildning och metodutbildning inom Kriminalitet som livstil. Har du erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller skola är det en fördel. Det är även meriterande om du har språkkunskaper utöver svenska och engelska.
Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och driver arbetet framåt. Vidare har du en god helhetssyn och ser hur olika insatser och aktörer hänger ihop, vilket gör att du kan agera utifrån både individens behov och verksamhetens uppdrag. Du är flexibel och anpassar dig snabbt till förändrade situationer i en varierad vardag. Du samarbetar bra med andra och kommunicerar tydligt, engagerat och anpassar ditt budskap efter mottagaren.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Uppsala Ungdomsjour, 072-593 63 98.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
Anställning sker först efter uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2026-00548". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser Kontakt
Enhetschef
Hilde Wiberg 018-727 59 09 Jobbnummer
9971798