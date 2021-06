Fältsekreterare med samordningsansvar - Lerums kommun, Sektor Lärande - Administratörsjobb i Lerum

Lerums kommun, Sektor Lärande / Administratörsjobb / Lerum2021-07-01Enheten Plattform Lerum har till uppgift att samla och samordna kommunens förebyggande insatser för familjer med barn och ungdomar.Syftet med Plattform Lerum, är att skapa en arena för ett lättillgängligt, familjecentrerat och samordnat stöd till familjer med barn i åldrarna 0 till 20 år.Ett av teamen på enheten är en fältsekreterargrupp om fyra personer som arbetar förebyggande och uppsökande gentemot ungdomar 12 till 20 år.Då arbetet ställer höga krav på samordning och synkronisering har beslut fattats att omvandla en av teamets vakanta fältsekreterartjänster till en fältsekreterare med samordningsansvar.2021-07-01Att vara fältsekreterare innebär att man arbetar uppsökande på ungdomarnas egna arenor. Detta för att etablera relation och erbjuda stöd till ungdomar i riskzon. Det uppsökande arbetet sker målinriktat utifrån de ungdomar man definierat befinna sig i riskzon.Arbetet är långsiktigt och bygger på ungdomars frivillighet, förtroende och respekt för deras integritet. Arbetet bedrivs på flera nivåer, på olika platser och vid skiftande tidpunkter.Fältsekreterare med samordningsansvar innebär att man på viss del av sin tjänst (uppskattningsvis 20%) har ett samordnande uppdrag. Detta för att skapa goda förutsättningar gällande överblick, avgränsning, initiering och genomförande av teamets olika processer. Ex på arbetsuppgifter som ligger inom samordnaruppdraget är:Leda teamets operativa veckomöten.Stötta med prioritering och avgränsningGe övergripande lägesrapport till närmsta chefFast representant i samverkansteam SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid)Skapa stödjande strukturer för välfungerande samverkan.Tjänsten är på 100% med tillträde hösten 2021.Arbetet utförs både kvällstid och dagtid.Arbetet är förlagt till alla kommundelar i Lerum men utgår från centrala Lerum.Vi ser att du har socionomexamen eller har annan likvärdig utbildning. Du har arbetat som fältsekreterare och är väl förtrogen med fältsekreterarrollen. Vi ser också att du har erfarenhet av samordnande eller arbetsledande arbetsuppgifter.Du är trygg i dig själv och din fältsekreterarroll. Du har social kompetens och motivation gällande att möta ungdomar du aldrig träffat. Du har även inblick i ungdomskultur och sociala medier.Du har driv och engagemang men är också strukturerad. Du har också förmågan att skapa mötesstrukturer och arbetsformer som främjar såväl överblick, avgränsning, initiativ som genomförande. Du ser lösningar i stället för hinder. Vi ser också att du tar initiativ men har tålamod och uthållighet att driva arbetsprocesser i mål, även om de är långsiktiga och innefattar vissa utmaningar.Du är tillfreds med att arbeta både självständigt och i grupp och du förstår vikten av ett samordnat team som arbetar i samma riktning. Du har goda ledaregenskaper, samarbetsförmåga och är lyhörd.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.B körkort är ett krav.Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTKommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare.Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-10-01 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-13Lerums kommun, Sektor lärande5840022