Fältsekreterare
Halmstads Kommun / Behandlingsassistentjobb / Halmstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Halmstad
2026-05-29
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad
Vill du göra verklig skillnad i ungas liv och bidra till ett tryggare samhälle?
Hos oss får du arbeta nära barn och unga i deras vardag - med fokus på tidiga insatser, starka relationer och ett förebyggande arbete som gör skillnad på riktigt. Nu tar vi ytterligare ett steg i utvecklingen i vårat brottsförebyggande arbete och förstärker vår fältverksamhet. Vi söker två fältsekreterare som kommer ingå i den redan befintliga fältgruppen i kommunen. Fältgruppen är en viktig kraft i arbetet med att minska ungdomsbrottslighet och stärka tryggheten i lokalsamhälletPubliceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
I rollen som fältarbetare arbetar du med att skapa kontakt, bygga förtroende och fånga upp behov hos barn och unga i olika miljöer. Arbetet är varierat och sker både självständigt och tillsammans med kollegor och samarbetspartners.
Arbetet innebär bland annat att:
arbeta uppsökande i miljöer där unga befinner sig, såsom skolor, fritidsverksamheter och offentliga platser
bygga och upprätthålla förtroendefulla relationer med barn och unga
samverka med interna och externa aktörer inom ramen för SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid)
hålla dig uppdaterad om målgruppens situation genom dialog och samverkan
bidra i det gemensamma arbetet inom enheten, där uppdrag kan variera över tid
Du arbetar både dag- och kvällstid och behöver vara flexibel i ditt arbetssätt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller motsvarande. Du har erfarenhet av arbete med barn och unga, exempelvis inom skola, fritidsverksamhet eller socialtjänst.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer
erfarenhet av att möta och samarbeta med föräldrar
kunskap om risk- och skyddsfaktorer i barn och ungas liv
erfarenhet av föreningsliv eller organiserad fritidsverksamhet
utbildning inom MI (Motiverande samtal) eller RePulse
vana av att planera och genomföra workshops eller informationsinsatser
B-körkort är ett krav.
För att lyckas i rollen arbetar du utifrån följande kompetenser:
Nätverkande - Du tar aktivt kontakt med relevanta aktörer och bygger långsiktiga relationer. Du underhåller och utvecklar nätverk så att samverkan fungerar effektivt och bidrar till bättre stöd för barn och unga.
Samarbete - Du arbetar väl tillsammans med andra, delar med dig av kunskap och bidrar till gemensamma lösningar. Du anpassar ditt arbetssätt för att nå bästa resultat för målgruppen.
Flexibilitet - Du anpassar dig till förändrade förutsättningar och skiftande behov i verksamheten. Du kan ställa om arbetssätt och prioriteringar när situationen kräver det.
Stresstålighet - Du behåller lugn och fokus även i pressade situationer. Du kan prioritera och agera strukturerat när tempot är högt eller när oväntade händelser uppstår.
Du är trygg i dig själv och har ett relationsskapande förhållningssätt. Du känner dig bekväm i både enskilda samtal och i att prata inför grupper. Du kommunicerar respektfullt och konstruktivt, och har ett intresse för att utveckla ett kunskapsbaserat socialt arbete tillsammans med andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser mångfald som en styrka.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad i människors vardag. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans bygger upp en verksamhet med stort fokus på samverkan, lärande och nytänkande.
Vi erbjuder dig:
ett varierat arbete med stor möjlighet att påverka
ett nära samarbete med engagerade kollegor och andra professioner
möjlighet att utvecklas inom förebyggande socialt arbete
en arbetsplats där dina idéer och initiativ tas tillvara
Övrig information
Arbetet sker främst dagtid, men viss kvällstjänstgöring förekommer. Rekrytering sker löpande.
Mångfald är en styrka och vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
Inför anställning krävs intyg enligt utlänningsförordningen, bakgrundskontroll samt utdrag ur belastningsregistret. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Barn och ungdom (SO) Kontakt
Noga Stefansson, Vision noga.stefansson@halmstad.se Jobbnummer
9937516