Fältsekreterare - Marks kommun, Socialförvaltningen - Administratörsjobb i Mark

Marks kommun, Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Mark2021-04-08Det finns få kommuner i Sverige som kan matcha Marks kommun och vi växer på alla håll och kanter. Här finns ett rikt näringsliv med världskända företag i olika branscher - med plats för fler att förverkliga sina drömmar. I Mark finner du hög livskvalitet, trygghet för alla och fantastiska naturupplevelser. Till Mark är det alltid nära från Göteborg, Borås och Varberg.Av Marks kommuns drygt 34 000 invånare, så arbetar nära 3 400 personer i kommunens olika verksamheter. Här finns för- och grundskola på de flesta orter, högstadium på fem olika platser och gymnasium centralt i kommunen. Kinna som är kommunens administrativa centrum är utsedd till Sveriges grönaste ort.Vi hoppas att just du är talangen som tillsammans med oss utvecklar och bygger en hållbar kommun för framtiden. Det här är därför mer än en jobbannons - det är ett erbjudande om ett bättre liv präglat av utveckling och laganda.2021-04-08Marks Kommun, Familjeenheten IFO söker en fältsekreterare för att arbeta med ungdomar i åldern 11-18 år. Tjänsten innebär att du arbetar uppsökande och socialt förebyggande i ungdomsmiljöer. Det preventiva arbetet skall ske universellt, mot grupper och gentemot individer. Särskilt ungdomar i riskzon skall uppmärksammas. Visst arbete med sociala medier kommer att ingå i tjänsten.Verksamheten betonar samverkan med främst socialtjänst, skola, fritid och polis. Arbetet sker både dagtid och vissa kvällar och helger. Som fältsekreterare ingår du i en verkställighetsgrupp med tillgång till arbetsledning samt extern handledning.KvalifikationerSökande ska ha socionomexamen eller annan som arbetsgivaren anser likvärdig utbildning.Lätt för att samverka med andraFörmåga att skapa relationer med ungdomarFörmåga att uppvisa integritetFörmåga att arbeta med frivillighet, förtroende och respekt.Kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i utsatta situationer.Sökande ska inneha körkort.Erfarenhet av fältarbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.ÖVRIGTVi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom ex. attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, kostnadsneutral miljöbil, hyrcykel, pensions- och semesterväxling samt i förekommande fall flexibel arbetstid. Vi har också bra kommunikationer mellan ex Göteborg, Borås, Varberg och det är lätt att parkera om du kör bil.Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde omgående eller efter överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-22Marks kommun, Socialförvaltningen5679780