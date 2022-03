Fältsamordnare, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Sandviken

2022-03-30



Som medarbetare i Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. I ditt arbete hos oss får du möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre varje dag och gör Sandviken till en attraktiv plats att arbeta, leva och växa i.Fältverksamheten är en del av Individ- och familjeomsorgsförvaltningens verksamheter. Uppdraget är kvalificerat socialt arbete förankrat i systemteori och kunskapsbaserad metodik riktat mot barn och unga. Arbetet sker i nära samverkan med förvaltningen och kommunens övriga verksamheter samt föreningsliv och civilsamhälle. Fältverksamheten består av fem fältsamordnare som arbetar förebyggande genom uppsökande arbete på arenor där barn och unga befinner sig, men lika viktiga delar i uppdraget är samordnande och mobiliserande insatser i samverkan med andra parter för att främja barn och ungas uppväxtvillkor. I praktiken handlar detta om stort fokus på den selektiva preventionsnivån genom att identifiera riskgrupper, arbeta med förebyggande åtgärder i samverkan med andra aktörer och tillvara ta de krafter som finns i övriga samhället. I verksamheten ingår även att bedriva barn- och ungdomsgrupper och utåtriktad verksamhet utifrån Lyktans uppdrag.Just nu pågår i Sandvikens kommun en omfattande satsning och verksamhetsutveckling för att främja uppväxtvillkoren för barn och unga. Hos oss har du goda möjligheter att påverka och vidareutveckla arbetet för jämlika uppväxtvillkor för våra barn och unga.Kommunövergripande förmåner vi erbjuder dig är bland annat:semesterväxlingårsarbetstidfriskvårdsbidraghälsofrämjande aktiviteterextra semesterdagar när du fyller 40 och 50 årpersonal- och fritidsföreningen Pulsen2022-03-30Är du en utåtriktad och samhällsengagerad person? Gillar du ett omväxlande uppdrag som innebär att befinna sig i de större sammanhangen såväl som i enskilda kontakter med unga och deras familjer? Då är du rätt person för uppdraget!Huvuddragen i fältverksamhetens uppdrag är att:Arbeta uppsökande och mobiliserande på ungdomars arenor, företrädesvis på gruppnivå men även på individnivå. Tillse att ungdomar i olika former av utsatthet nås av vuxenkontakt och erbjuds möjligheter till stöd och förändring i samverkan med andra aktörer. Det gör du genom att initiera och genomföra olika typer av insatser, såsom exempelvis nödstopp, orossamtal, hembesök, föräldramöten, nätverksmöten, barn- och ungdomsgrupper samt andra riktande insatser för utsatta grupper.Ha ett nära samarbete med föräldrar och ungdomars övriga nätverk, och arbeta motiverande för att öka ungdomars trygghet och mående. Det kan ske genom att länka till verksamheter som motsvarar de behov som upptäcks.Arbeta tillsammans med samhällets befintliga verksamheter för gemensamma insatser kring barn och unga för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer på grupp- och individnivå. Det sker exempelvis via besök i klasser, på föräldramöten, på fritidsgårdar och föreningars olika barn- och ungdomsverksamheter.Vi söker dig som är socionom eller har annan högskoleexamen med beteendevetenskaplig grund som arbetsgivaren bedömer är likvärdig. Du är en ödmjuk och lösningsorienterad person med helhetsperspektiv. Samtidigt som du är en självgående och initiativrik person är du även en utpräglad lagspelare. Att vara fältsamordnare är ett initiativtagande, flexibelt och självständigt arbete som även kräver en mycket god förmåga att få till bra och hållbara samarbetsallianser. Du är en person som är bra på att skapa goda relationer med ungdomar och deras föräldrar, likväl som bra samarbetsrelationer med andra professionella och ideella aktörer.För uppdraget behöver du god kännedom om socialtjänstens organisation och uppdrag liksom övriga samhällssystem, detta för att kunna fungera som bollplank för andra professionella samt bidra med förslag på konstruktiva insatser riktade mot barn och unga.Du ser dig som brobyggare och länk mellan olika verksamheter i kommunen vilket kräver att du är verbal, initiativtagande och tillmötesgående i alla sammanhang. Du behöver även vara van och trivas med att leda grupprocesser med såväl vuxna som barn och unga, exempelvis som mötesledare vid möten med andra aktörer och som ledare i klassrumssammanhang eller på olika fritidsaktiviteter. Tjänsten är företrädesvis förlagd till dagtid men tjänstgöring på obekväma arbetstider ingår och styrs av verksamhetens behov, vilket innebär arbete kväll/helg några gånger per månad.Mycket stor vikt vid kommer att läggas vid personlig mognad och lämplighet.Högskoleutbildning är ett krav, tillika erfarenhet av socialt arbete.För den tjänsten krävs dessutom B-körkort.ÖVRIGTI den här rekryteringen tillämpar vi fortlöpande urval till intervju, så tveka inte att sicka in din ansökan!Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun har en funktionsindelad organisation som utgörs av sex enheter. Inom förvaltningens ansvarsområde finns barn- och ungdomsvård, beroendevård, ekonomiskt bistånd och familjerätt samt handläggning av alkoholtillstånd och strategiskt arbete inom områdena folkhälsa och trygghet och ANDTS. Förvaltningen har en väl utbyggd öppenvård för barn, unga och deras familjer samt för vuxna.Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna vår webbplats https://sandviken.se/arbete-och-karriar.