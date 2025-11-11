Fältsäljare utan lönetak till Akono AB!
Akono AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akono AB i Stockholm
, Botkyrka
, Upplands Väsby
, Södertälje
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär eller har arbetat med försäljning ett tag? Vi söker nu målmedvetna säljare till vårt team!
Vi söker dig som vill jobba med fältsälj genom dörrknackning, där du får chansen att utvecklas, träffa människor och påverka din egen lön!Publiceringsdatum2025-11-11Om företaget
Akono är ett växande företag med kvalitet och kundnöjdhet i fokus. Vi har redan hjälpt tiotusentals svenska fastighetsägare med ventilation, OVK, värmepumpar, fuktinspektioner och andra fastighetstjänster. Vår vision är att alltid leverera bästa möjliga service, före, under och efter vårt besök.
Om rollen
Som fältsäljare hos oss blir du ansiktet utåt för Akono. Du kommer att knacka dörr och möta fastighetsägare i deras hemmiljö runt Stockholmsområdet. Din uppgift är att presentera våra tjänster på ett professionellt och engagerande sätt och boka in våra tekniker.
Första månaden får du en garantilön, därefter arbetar du på ren provision utan lönetak - vilket innebär att din prestation direkt speglar din inkomst.
Arbetstiderna för tjänsten är förlagda 13-21, måndag till torsdag och 12-20 på fredagar. Du arbetar i Stockholm med omnejd.
Vi erbjuder:
Hög provision utan tak, där du har garantilön första månaden
Löpande coaching och utveckling
Betald utbildning
Karriärmöjligheter i ett växande företag
Vi söker dig som är:
Målmedveten och orädd för att ta kontakt med nya människor
Flytande i svenska, tal och skrift
Har B-körkort
Möjlighet att arbeta heltid
Meriterande om du arbetat med försäljning tidigare, men inget krav
Är du redo att växa med oss och bygga en karriär inom försäljning? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Fältsäljare
E-post: jobba@akono.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akono AB
(org.nr 559039-6874) Jobbnummer
9598273