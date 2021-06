Fältsäljare till nyskapande företag inom videoannonsering! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Om bolagetVår kund är en byrå nischad på videoproduktion som framtages speciellt för dess kunders synlighet i sociala medier. Kontoret ligger på Kungsholmen.Du kommer att jobba i en modern miljö som ligger i framkant i det digitala och där du kommer att få chans att utvecklas.Du måste ha ett intresse för online video och ha drivet och viljan som behövs för att bli en riktigt duktig säljare.Vem är du?Du måste vara beredd att jobba hårt och ha ett högt driv. Viktigt är också att du gillar mycket kontakt med människor och inte är rädd för att ta kontakt och vidare vara lyhörd och kunna göra en bra behovsanalys enligt kundens önskemål.Du ska ha vana av att arbeta i självständigt och ta dina egna initiativ där du ser att det behöver huggas in samtidigt som du är anpassningsbar och värdesätter samt strävar efter en bra team och lagkänsla.Din erfarenhetVi söker dig som har tidigare erfarenhet från en liknande roll eller ifrån försäljning via telefon men framförallt B2B försäljning och då mycket aktivitet ute hos kund. Gärna uppsökande försäljning. Du måste även kunna svenska flytande både i tal och skrift.Vår kund söker en people person som gillar att arbeta i team och tillsammans sikta mot goda resultat. De söker en Account Manager som har tidigare erfarenhet av försäljning.Du kommer att jobba i ett kreativt och nyskapande företag som välkomnar dig som vill växa i din roll och i företaget.2021-06-30Som Account Manager hos vår kund kommer du att ha ansvar för hela säljcykeln från prospektering av dina egna kunder till kontakt, möten, avslut och uppföljning.Du kommer att få utbildning i de olika tjänsterna som de tillhandahåller och förloppet av affärerna och tillvägagångssätt.Du får gärna vara proaktiv och ha eget inflytande och idéer kring processerna.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-14