Fältsäljare till Nordicpouch
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
, Upplands-Bro
Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Nordiska Bemanningsgruppen söker nu på uppdrag av Nordic Pouch, fältsäljare/account manager - med placeringar i mellersta Sverige och i Södra Sverige. Tjänsterna är direktrekryteringar, vilket innebär att du blir anställd direkt hos Nordic Pouch.
Vad innebär rollen
Som fältsäljare är du Nordicpouchs länk ut till marknaden. Du möter kunder, ser deras behov och säkerställer att deras butik alltid ligger steget före. Rollen kombinerar frihet och ansvar, där du planerar dina dagar men alltid har teamet i ryggen.
• Besöka och utveckla återförsäljare (butiksbesök, avtal, sortiment, exponering).
• Säkerställa listningar och kampanjer i butik.
• Bygga relationer med nyckelkunder och driva nykundsbearbetning.
• Följa upp resultat och aktivitet löpande (rapportering/CRM).Kvalifikationer
Vi söker dig som gillar att träffa människor och brinner för försäljning.
• Erfarenhet inom B2B-försäljning, gärna från FMCG/detaljhandel.
• En självgående relationsbyggare som trivs på fältet.
• Resultatdriven, men med känsla för långsiktighet.
• Innehar B-körkort.
• Resande och övernattningar inom Sverige kommer att förekomma
• Kommunicerar professionellt på svenska (arabiska meriterande)
Anställningen
Hela rekryteringsprocessen hanteras av Nordiska Bemanningsgruppen, men anställningen sker direkt hos Nordicpouch. Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader, med ambition till en tillsvidareanställning
Du erbjuds en konkurrenskraftig grundlön kombinerad med attraktiva provisionsmöjligheter vid uppnådda försäljningsmål - en modell som ger dig både trygghet och goda chanser att påverka din egen inkomst.
Som fältsäljare/innesäljare får du dessutom tillgång till de verktyg och resurser som krävs för att lyckas i rollen, tillsammans med ett starkt team och en arbetsmiljö som präglas av energi, entreprenörsanda och korta beslutsvägar.
• Fast lön + provision (provisionsmodell per såld stock i olika priskategorier).
• Bonus för listning av nya märken (utveckla kunder).
• Dator, mobil och egen förmånsbil.
• Verktyg och färdiga kundlistor för att lyckas i fält.Om företaget
Vi på Nordiska Bemanningsgruppen hjälper företag att hitta rätt kompetens och människor att hitta sitt nästa steg i karriären. Genom nära samarbeten med våra kunder matchar vi rätt person till rätt tjänst - alltid med fokus på långsiktighet och utveckling.
I det här uppdraget rekryterar vi för vår kund Nordicpouch, vilket innebär att du blir anställd direkt hos dem. Vår roll är att guida dig genom processen, svara på frågor och säkerställa att du får en smidig och professionell kandidatupplevelse. Ersättning
