Bravura Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-07Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-07Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Macserien.Macserien tillverkar och utvecklar högkvalitativa miljöanpassade rengöringsprodukter. De erbjuder en spännande och effektiv produktmix med unika koncept till både stora och små företag. Sedan starten 1989, har företaget präglats av uppfinnartradition och ansvarstagande. Deras mission är att verka för en renare värld, detta gör de genom att tillhandahålla deras kunder professionella och miljöanpassade rengöringsprodukter. De ansvarar för transporter och utbildar deras kunder på plats när de levererar varorna. Deras kompetens och erfarenhet i branschen har gett dem möjligheten att lösa kunders hela problem, från ax till limpa.I rollen som fältsäljaren ansvarar du över ditt eget distrikt som i detta fall är antingen Stockholm norr eller Stockholm syd och arbetar främst mot industrier. Ditt främsta fokus i rollen är förvaltning av befintlig kundstock men även nykundsbearbetning ingår. Din dag startar med att du åker till företagets centrallager och plockar på dig produkter som behövs på de planerade besöken du har under dagen. Du transporterar, levererar och utbildar kunder på plats i allt ifrån kemikalier till doseringsutrustning. Då du i rollen packar och levererar produkter förekommer tunga lyft.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Tidigare erfarenhet inom försäljning alternativt en bakgrund inom idrottTekniskt intresseDu uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelskaB-körkortVi tror att du som söker tjänsten trivs i en roll där du självständigt får strukturera din arbetsdag och driva dina arbetsuppgifter framåt. Du är duktig på att planera och strukturera ditt arbete samt har en förmåga att se vad som behövs göras och är inte rädd för att hugga tag där det behövs. Då du jobbar mot kunder är du serviceinriktad och trivs i sociala sammanhang. Slutligen motiveras du av att nå uppsatta mål och jobbar ständigt för att varje dag utvecklas och bli bättre i din roll.Övrig information:Start: Enligt överenskommelsePlats: StockholmLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: Försäljning, säljare, fältsäljare, utesäljare, sälj, Stockholm, heltidVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-05-07Bravura Sverige AB5677434