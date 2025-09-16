Fältsäljare till JMS Vattenrening!
Har du erfarenhet av försäljning och vill ta nästa kliv i karriären i rollen som säljare? Till JMS Vattenrening söker vi nu dig som har ett starkt eget driv och som vill vara med och utveckla deras verksamhet i Stockholm. I rollen som säljare hos JMS vattenrening arbetar du målfokuserat och nära verksamheten med visionen att leverera driftsäkra vattenfilter med hög kvalité till rätt pris. Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för JMS Vattenrenings räkning en säljare. JMS Vattenrening marknadsför och säljer vattenreningssystem till främst enskilda hushåll, fritidshus och lantbruk med egen vattentäkt. Företaget startade 1994 i Örebro och finns idag på mer än 20 orter över hela landet. Du kommer in i ett spännande läge där du får vara med och påverka deras framfart i regionen. Inledningsvis kommer du få en gedigen introduktion där du går bredvid dina kollegor för att lära dig företagets produktsortiment och tillvägagångssätt i säljprocessen.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos JMS Vattenrening. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och JMS Vattenrenings önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Du erbjuds
En roll med stor frihet under ansvar
Möjligheten att påverka såväl verksamheten som din egen utveckling
JMS Vattenrening erbjuder produkter inom vattenrening och du kommer i rollen som säljare ansvara för kunder och försäljningen i regionen. I dina arbetsuppgifter ingår att arbeta med prospektering samt att boka och genomföra kundmöten. Ute hos kund kommer du med hjälp av utrustning demonstrera och visa för kund hur vattenkvalitén kan förbättras med hjälp av företagets produkter. Du arbetar även aktivt med uppföljning av kunder samt att bygga starka relationer med dessa. Du kommer in i ett spännande skede i organisationen där du får vara med och utveckla organisationen framåt.
Vi söker dig som:
har en avslutad gymnasial utbildning och har några års erfarenhet av direktförsäljning. Vidare har du goda kunskaper i Office-paketet och innehar B-körkort. Du talar och skriver obehindrat på svenska, då det krävs i det dagliga arbetet. Vidare ser vi gärna att du har ett tekniskt intresse.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos JMS Vattenrening. Du är en person med ett stort eget driv som tycker om att arbeta resultatorienterat. Vidare är du noggrann och arbetar strukturerat för att planera dig egen tid på kort och lång sikt.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm
LÖNEMODELL: Fast + rörlig del
URVAL: Sker löpande
